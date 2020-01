Babaváró hitel gyerek nélkül lehetséges?

A babaváró hitel népszerűsége a banki jelentések alapján kezd alábbhagyni, hiszen – ahogy a média állítja – azok, akik jogosultak voltak rá, már igényelték.

Mi szembe mennénk ezzel az állítással, hiszen sok házaspár lehet még, akik jogosultak, csupán nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Rengeteg ifjú pár akad, akik még csupán ketten vannak, de tervezik a család bővítését; ez a cikk nekik szól, hiszen a babaváró hitelt gyerek nélkül is lehetséges igényelni.

A babaváró hitel gyerek nélküli igénylése a szabályozás miatt oldható meg, bár az is igaz, hogy vannak olyan kitételek, amelyeket teljesíteni kell hozzá, és ezeknek köze van a születendő gyermekhez. Ha szoktátok olvasni a blogunkat, vagy utánajártatok más oldalakon, hogy mik is a feltételek, akkor tudhatjátok, hogy van egy kritérium, miszerint a hitelszerződés aláírása után öt éven belül össze kell hoznotok egy gyermeket, különben olyan retorziókra számíthattok, mint a kamattámogatás utólagos visszafizetése rövid időn belül. Ehhez kapcsolódóan szerepel egy olyan feltétel is, hogy egészségügyileg alkalmasnak kell lennetek a gyermekvállalásra, bár erről csak nyilatkoznotok kell, vagy még azt sem, illetve örökbefogadással is megoldhatjátok ezt a kérdést.

Lényeges, hogy a 12 hetes magzatot már gyermeknek tekinti a törvény, tehát ha csak az utolsó pillanatban jön össze a baba, akkor sincs nagy gond, mindössze igazolást kell szereznetek egy szakorvostól, illetve a védőnői szolgálattól is kérnetek kell egy terhesgondozási kiskönyvet; ezekkel már megoldható az igazolás.

A fentiekből következik a válasz: igen, a babaváró hitel gyerek nélkül is lehetséges igénybe venni, és ha megszületik az a bizonyos gyermek, akkor további kedvezményekben részesülhettek, amelyekről az ennek szentelt aloldalunkon olvashattok bővebben.