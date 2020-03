Az olaszországi beszerzések folyamatosságáért aggódnak a megyeszékhelyi cégek

A hivatalokban, különféle intézményekben egyre több helyen korlátozzák a személyes megjelenést, az adminisztráció egy részét otthonról, home office-ban is el lehet végezni. A termelésben azonban ez nem megoldható. Hogy alkalmazkodnak, s min múlik a termelés fenntartása a zalaegerszegi gépgyártó cégeknél?

A Pylon 94 Kft.-ben darualvázakat, emelőkosaras gépek, trélerek alvázait, karbantartó darukat, transzformátorállomások alkatrészeit gyártják. Hogyan alkalmazkodnak a járványveszélyes időszakhoz?

– Az országos és a városi intézkedéseket folyamatosan figyelemmel kísérjük, és azoknak megfelelően mi magunk is teszünk lépéseket annak érdekében, hogy a koronavírus várható hatásait csökkentsük – mondja Kámán János, az acélszerkezetek gyártásával foglalkozó gépgyár vezetője. – Tájékoztatókat helyeztünk el az üzem minden területén, ezek a vírussal kapcsolatos információkra, a higiéniai szabályok betartására hívják fel a figyelmet. Ütemeztük az öltözők, fürdők használatát, hogy egy időben túl sokan ne legyenek egy helyen, és a műszakok munkakezdését is próbáljuk ütemezni. Több csoportba osztottuk a kollégákat, akik negyedórás eltérésekkel érkeznek, hogy ne egyszerre jelenjen meg túl sok ember a munkakezdés helyszínén. Másik intézkedésként felmértük a kisgyerekes kollégák helyzetét, nincs-e valahol gyermekelhelyezési probléma az iskola- és óvodabezárások miatt. Ahol igen, ott a munkaidő-beosztásban, a rugalmas munkarend szabályainak változtatásával igyekszünk segíteni a problémák megoldásában. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az irodai munkakörökben ki tud home office-ban dolgozni – sorolta az ügyvezető.

Kámán János elmondta, elsősorban nyugati-európai meg­rendelésekre dolgoznak, ahol, – elsősorban Olaszországban – komoly korlátozások léptek életbe, de ez terjed egész Európában. Például megszűnt a partnerekkel a közvetlen kontaktus lehetősége. Nem részletezte mennyire, de elmondta, a rendelésállományon már érezni mindennek a hatását. Átlagosan négy-öt havi megrendeléssel rendelkeznek.

– Bízunk abban, hogy a rendelésállományunkat nem érintik annyira a problémák, hogy emiatt le kellene állítanunk a termelést. A folyamatos termelés egyik feltétele a rendelésállomány, a másik a gyártáshoz szükséges anyag. Észak-Olaszországból jelentős mennyiségű anyagot, előgyártmányt vásárolunk, amit itt dolgozunk fel. Ebben számítunk nehézségekre, de éppen tegnap érkezett meg onnan egy kamion áru, ami biztosítja a munkát, remélem, ez folyamatos marad.

Hozzátette, Ausztria és Németország vonatkozásában eddig nem merültek fel beszerzési problémák.

– A gyártáshoz szükséges harmadik feltétel a szakképzett kollégáink egészsége és jelenléte. Reméljük, hogy a termeléshez szükséges dolgozók bejárási korlátozása sem következik be. Mert arra nem tudnánk felkészülni – közölte a Pylon 94 vezetője.

Ez iránt érdeklődtünk Nagy Zoltántól, az egerszegi 3B Hungária Kft. vezetőjétől is.

– Szeretnénk a gyártást továbbra is lendületben tartani, egyelőre mindenki, a cégünk mind a 160 munkatársa dolgozik – mondta Nagy Zoltán, aki ugyancsak az olaszországi beszerzést említette a legnyugtalanítóbb feltételként. – Olaszországból acéllemezt és különféle gépalkatrészeket vásárolunk. A közúti szállítás egyelőre működik, és a hazai raktárakban is van még a gyártáshoz körülbelül két hétre való alapanyag. Ha két-három héten belül pozitív változások lesznek, akkor nem lesz probléma a termelésünkben. Piaci oldalról jól állunk, onnan nem jelentkeznek korlátozások. Augusztus végéig rendelkezünk megrendelésekkel. A termelésünk 80 százalékát európai piacok kötik le, az építőanyag-iparba gyártunk szállítószalagokat, elevátorokat, csigákat. Németországba most szállítottunk ki egy homokmosó gépet. És a legfontosabb, hogy ne betegedjenek meg az emberek – mondta a gépgyár vezetője.