Az Év szállásának választott Hotel Európa Fitben igyekeznek megvédeni munkatársaikat

A visszatérés, az újranyitás stratégiáját dolgozzák ki ezekben a hetekben az év szállásának választott Hotel Európa Fitben. A tervezés azonban roppant nehéz, hiszen a járványhelyzet miatt nagy a bizonytalanság a turizmusban, megbecsülhetetlen például, mikor jöhetnek megint vendégek, pláne külföldről.

Molnár Ágnes, a Hotel Európa Fit vezérigazgató-helyettese azt mondta lapunknak, nem számítottak az év végén odaítélt rangos díjra, amelynek nagy súlya van, hiszen a Szállás.hu az online foglalóirodák között a legnagyobb Magyarországon, s az elismerést az ott lévő mintegy 1,5 millió vendégértékelés, illetve rangos, elismert szakemberekből álló zsűri véleménye alapján kapták meg.

– Olyan év van mögöttünk – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes –, amelyben nagy energiákat mozgósítottunk, de ez nem mindig jött vissza. Jó érzés, hogy a befektetett munka gyümölcsöt hozott az Év szállása díj formájában.

Emlékeztetett, tavaly kétszer kényszerültek bezárásra a járványügyi intézkedések miatt, s ilyen nehéz esztendő még nem volt a szálloda húszéves történetében. Szerinte a „küzdelmes” kifejezés jellemzi leginkább 2020-at, ennek ellenére, amit lehetett, azt kihozták a helyzetből.

– Már a tavasz is nehezen indult ahhoz képest, hogy az első két hónap rekordbevételt hozott – jelentette ki Molnár Ágnes. – Utána megjelent a vírus, és egyik napról a másikra be kellett zárnunk, működésünk teljes átértékelésére kényszerültünk. Az üzemeltetést tekintve a vendégek és a személyzet biztonsága került az első helyre. A munkavégzés minden percét pontosan szabályoztuk, sztenderdeket dolgoztunk ki, hogy a járványhelyzetre és az előírásokra megfelelő választ adjunk. Az értékesítésnek is fel volt adva a lecke, hiszen a többi hévízi házhoz hasonlóan szállodánkban a vendégek többsége, 75 százaléka külföldi volt az előző években, ám a beutazási korlátozások, majd szeptembertől a határzár ezt lehetetlenné tette. A marketingünkben – teljesen új stratégiával – a belföldre kellett koncentrálnunk.

helyiMolnár Ágnes: Bizakodunk, hogy tavasztól ismét fogadhatunk vendégeket

Fotó: ZHEnnek megfelelően alakították át a kínálatot, s az is változást jelentett, hogy míg a korábbi években nagyon sok vendég érkezett utazási irodákon keresztül, most az online csatornák működtek inkább.

– Éles verseny folyt a szállodák között a hazai vendégekért, miután a külföldi vendégkör kiesett – folytatta Molnár Ágnes. – Amit tudtunk, azt megtettük, az eredmény pedig bátran vállalható. A körülményekhez képest sikeresen értékesítettünk, s nem az árcsökkentés irányába mentünk el, hanem a minőséget és a biztonságot hangsúlyoztuk. A fizetési és foglalási feltételekben pedig rugalmasak voltunk, alkalmazkodva a piac változásaihoz, például az utolsó pillanatig lemondhatták, módosíthatták vendégeink a foglalásukat, és előleg helyett a készpénzes, helyszíni fizetést részesítettük előnyben, amiért hálásak voltak a hozzánk érkezők.

A szakember a jövőről szólva lapunk kérdésére leszögezte, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a belföldi piacra, ami várhatóan megtérül, hiszen azok közül, akik 2020-ban náluk jártak, sokan jelezték, jönnének ebben az esztendőben is. A vendégvisszajelzések között nagyon sok a pozitív értékelés, a Szállás.hu is ezt emelte ki a fődíj odaítélése kapcsán.

A szakember leszögezte, a belföldi piacba fektetett energiából igyekeznek a jövőben is profitálni, persze nem ölbe tett kézzel. És az infrastruktúra-fejlesztés is hangsúlyos: a tavaszi bezárás idején a terápiás részleget és a szálloda kertjét újították fel, most pedig a családi szobák modernizálásába kezdtek.

– A barátságos és szakképzett személyzet is rendkívül hangsúlyos pozitívum a vendég­értékeléseinkben – emlékeztetett Molnár Ágnes. – A veszélyhelyzet, a bezárás idején sok szállodának gondot okoz munkatársainak megtartása, az Európa Fit tulajdonosai azonban nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a gazdasági nehézségek a legutolsóként érintsék a kollégákat, igyekszünk őket tehermentesíteni, hogy lehetőleg ne érezzék a helyzet hátrányát. Az elmúlt esztendő során csak minimális volt a létszámcsökkentés szállodánkban.

A vezérigazgató-helyettes lapunk kérdésére arról is beszélt, hosszú távra most nagyon nehéz tervezni, ezért hónapról hónapra gondolkodnak, hiszen senki sem tudja, meddig tart a járvány, a korlátozás. Azt mondta, biztató, hogy már van oltás, de nehezen megbecsülhető, mikorra érhető el a kellő mértékű átoltottság.

– Bizakodunk, hogy tavasztól ismét fogadhatunk vendégeket, akik, nyugodtan mondhatom, startra készen állnak, hogy jöhessenek – tette hozzá a szakember. – A törzs­vendégeinknek küldött karácsonyi üzenetekre rengeteg bátorító, biztató szót kaptunk válaszként. Az pedig, hogy a külföldi vendégek hogyan, mikor térhetnek vissza, illetve honnan nyílik erre lehetőség, szintén nehezen prognosztizálható. Mi egyelőre a belföldre koncentrálunk, majd a lehetőségek függvényében, nagyon gyorsan reagálva az esetleges pozitív fejleményekre, visszatérünk a többi piacunkra is, így például a németre, az osztrákra, az oroszra és az ukránra. Mindenesetre ezekben a hetekben kidolgozzuk a visszatérés stratégiáját, s ha eljön az idő, élesítjük a terveket, és mindent megteszünk a sikeres, eredményes újraindulás érdekében.