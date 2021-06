Az autóipar számára gyártanak az új soron a ZMT Hungary Kft.-nél

Pályaorientáció, a szakiskolai oktatás, valamint a végzett tanulók továbbképzésének hatékony támogatása.

Egyebek mellett erről is szólt Bíró Dániel, a ZMT Hungary Kft. ügyvezetője csütörtökön abból az alkalomból, hogy új gyártósort helyeztek üzembe megyeszékhelyi gyárukban.

A tíz éve alapított, száz munkavállalót foglalkoztató, közel egymilliárd forint éves árbevételű cég egyik üzletágaként precíziós alkatrészeket gyártanak különféle iparágak számára. A most átadott, 500 ezer euró értékű automata megmunkáló gépsor – és a hozzávaló mérőberendezések – segítségével a járműipar számára állítanak elő alkatrészeket, ezek az automata váltók léptetőmotorjába kerülnek. Az ügyvezető arról is szólt, hogy a következő öt évben a ZMT Hungary 50 millió forintot különít el a fiatalok szakmai képzésére. Az iskolásoknak bemutatják az automata berendezésekkel felszerelt üzemüket, és a szakképzésből is kiveszik részüket. Ezen túlmenően a végzett tanulók továbbképzésére adnak lehetőséget, hozzásegítve őket a versenyképes tudás megszerzéséhez, no és munkatársként is számítanak rájuk.

A cég új gyártósorának jelképes indítására Balaicz Zoltán polgármestert kérték fel. A városvezető jövőbe mutatónak nevezte a ZMT Hungary hozzáállását, és elismerését fejezte ki elért eredményeikért, valamint terveikért.