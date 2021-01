Áremelkedés tapasztalható a használt autók piacán is

Nyolc éven át tartó folyamatos keresletnövekedés után tavaly kisebb mértékű visszaesés jelentkezett a magyarországi használt­autó-piacon. A recesszió 3,5 százalékos volt, azaz jóval kisebb mértékű, mint amit az új autók piacán tapasztaltak a kereskedők.

Az autópiaci elemzésekkel foglalkozó Datahouse Kft. által közzétett adatok szerint 2020-ban összesen 779 940 személyautó cserélt gazdát Magyarországon. Ez a szám nagyságrendileg közel harmincezer darabbal kevesebb, mint egy évvel korábban. A használt autók piacán a tavalyi visszaesés egy nyolc éve tartó, folyamatosan emelkedő ívet tört meg. 2012 óta ugyanis minden esztendőben nőtt az eladások száma, s ebben a statisztikában csak a hazai adásvételek szerepelnek, a külföldről behozott járműveké nem. A 2019-es év ebből a szempontból tehát abszolút csúcstartó volt, akkor 808 360 autó cserélt gazdát.

Az elemzők szerint a 3,5 százalékos visszaesés egyértelműen a koronavírus-járványnak tudható be, ugyanakkor hozzátették: annak mértéke jóval alacsonyabb, mint az újonnan forgalomba helyezett autók pia­cán (ahol – mint arról korábban már beszámoltunk – 18,9 szá­zalékos volt a recesszió). Ennek oka többek között az is lehet, hogy a vevők egy része egy gazdasági válságtól, illetve a saját pénzügyi helyzetükben bekövetkező esetle­ges (vagy akár már meg is tapasztalt) negatív változástól való félelem miatt a drágább új autók helyett inkább a hasz­náltakat részesítette előnyben. A koronavírus-járvánnyal való kap­csolatot az értékesítések számának időbeni eloszlása is megerősíti, a 2019-es esztendő azonos időszakaival összehasonlítva a kereslet a járvány első (tavaszi), illetve második (vagyis az év utolsó három hónapjában jelentkező) hulláma alatt mutatott visszaesést, az év egyéb időszakaiban a tavalyi számok meghaladták a bázisévben regisztráltakat. A használt autók iránti kereslet Budapesten és Pest megyében, valamint az ország keleti régiójában – azon belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – volt a legélénkebb.

Az új autók értékesítésének jelentősebb mértékű csökkenése a Magyarországon for­galomban lévő személygépkocsik átlagéletkorát is negatív mértékben befolyásolta, ez a mutató jelenleg 14,4 év körül alakul. A használt autók piacán 2020-ban 74,4 százalékban tíz évnél idősebb személy­autók cseréltek gazdát. Ezeknek a számoknak az ismeretében különösen meglepő, hogy 2020-ban jelentős mértékű áremelkedést is mutatott a piac, 2020 januárjához képest év végére mintegy negyedével nőtt a használt autók átlagára. Míg a hirdetési listákon év elején átlagosan 2,48 millió forintba került egy használt autó, addig decemberre ez a szám már 3,11 millió forintra emelkedett. A statisztikai átlag azonban igen széles spektrumot fed le, hiszen egy öreg, rossz műszaki állapotú vagy totálkáros autó gyakorlatilag akár már néhány tízezer forintért is beszerezhető, ugyanakkor a kínálatban szerepeltek olyan modellek is, amelyeknél – s itt egy-két éves autókról beszélünk – szinte nem is érzékelhető az árcsökkenés. Az átlagár emelkedésében vélhetően az is közrejátszott, hogy a jó műszaki állapotban lévő, viszonylag fiatal autók kínálatában megjelentek a luxus- és prémium márkák, illetve a sport­autók is. Mindezt jól alátámasztja, hogy 2020-ban 1167, már korábban forgalomba helyezett, azaz használt Porsche cserélt gazdát Magyarországon.

A legélénkebb érdeklődés ugyanakkor az átlagárnál olcsóbban is beszerezhető, alsó középkategóriához tartozó jár­művek iránt mutatkozott, a teljes piac 29,3 százalékát teszi ki ez a szegmens. Az új autók piacán szintén ezek a személygépkocsik voltak a legkeresettebbek. A második helyet a kisautók (22,7 százalék), míg a harmadikat a felső középkategóriás járművek szerezték meg. A SUV-ok, azaz városi terepjárók piaca (szemben az újonnan forgalomba helyezettekével) itt még annyira nem élénk, annak is tulajdoníthatóan, hogy ez a szegmens viszonylag újnak számít.

Az egyes márkák iránti keresletben nem mutatkozott jelentős változás, ahogy évek óta megszokott, ezúttal is az Opelek cseréltek gazdát a legnagyobb számban (a teljes piac 12,23 százaléka köthető ehhez a márkához), ezt követi a Volkswagen (10,19 százalékos piaci részesedés) és a Suzuki (8,95 százalék). Ami viszont a modellek iránti érdeklődést illeti, ott a Skoda Octavia volt a nyerő, legalábbis a használt autókkal foglalkozó weboldalak által rögzített keresési adatok alapján.