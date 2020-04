Alternatív megoldásokra van szükségük a zalai borászoknak

A koronavírus-járvány mellett a tárolókapacitások hiánya is nehezíti a hazai szőlészek-borászok helyzetét. Az ágazat szereplői, ahogyan általánosságban a magyarországi gazdák, termelők, új utakat, lehetőségeket keresnek.

Tavalyelőtt túltermelés volt a borágazatban – emlékeztet Strázsai Zoltán, a Strázsai Pincészet vezetője –, ami rányomta bélyegét 2019-re. A szaktárca és az agrárgazdasági kamara ezért a zöldszüretet támogatta, vagyis azért kaptak pénzt a gazdák, hogy még érés előtt leszedjék a szőlőt, és ne készítsenek bort.

– Ennek következtében közepes mennyiségű volt a bortermés, és időközben felszabadult némi tárolókapacitás, de a koronavírus-járvány közbeszólt, hiszen bezártak a vendéglátóhelyek és nincsenek fesztiválok, rendezvények, amelyeken értékesíteni lehetne – fogalmaz a szakember. – Persze, van otthoni fogyasztás, de azokat a palackokat az emberek zömmel a boltokban vásárolják meg, így a hozzám hasonló kisebb termelőknek jelentős forgalomcsökkenést és bevételkiesést kell elkönyvelniük, mert gyakorlatilag nincs hol eladni a portékánkat. Menekülőútként többen webáruházat hoztak létre, alkalmazkodva a helyzethez.

Az agrármérnök szerint az idei szőlőfelvásárlás komoly próbája lesz az ágazatnak, hiszen továbbra sincs elég hely a pincékben, a járvány, illetve a védekezésként hozott korlátozó intézkedések miatt nem fogynak kellő ütemben a készletek, így a termelőknek, borászoknak mindenképpen új utakat (is) kell keresniük.

– A tárolókapacitásokat bővíteni kell – hangsúlyozza Strázsai Zoltán –, és bármennyire is furcsa, az is megoldás, ha a szőlőt 60–70 százalékos pálinkának lefőzzük, glicerinnel és esetleg aromával keverjük, s máris kész az alkoholos fertőtlenítő, amit megfelelő engedélyeztetés után értékesíteni is lehet, még akár külföldre is. És a zöldszüret valószínűleg idén is elkerülhetetlen lesz, amihez az ágazat állami segítségre számít. Ám az is járható út, hogy bizonyos csemegefajtákból, például az Irsai Olivérből nem bor készül, hanem gyümölcsként, közvetlen fogyasztásra értékesítik a szőlőt.

A Strázsai Pincészet már korábban is készített pasztőrözött mustot, ami hosszan megőrzi a minőségét, kiváló, vitaminban és ásványi anyagban gazdag vitalizáló ital. A szakember szerint egyre többen felfedezik majd az ebben rejlő lehetőséget is.

A borász arról is beszélt lapunknak, hogy amíg korábban munkaerőhiány volt az ágazatban, ez most megváltozott. A járvány miatt állásukat vesztett emberek ugyanis részben a mezőgazdaságban keresnek átmeneti lehetőséget, és van is számukra feladat a gazdaságokban. Például a turizmusban és a vendéglátásban dolgozók közül sokan ezen a területen vállalnak munkát, amit a kormányzati intézkedések is segítenek.

– Örök igazság, hogy a kertek művelői könnyebben vészelik át a nehéz időket, mert egyébként se pénz, se posztó… – idézi fel Strázsai Zoltán. – Ez már sokszor bebizonyosodott, és igaz most is. Arra figyelmeztet minket, hogy az országnak minél inkább az önellátás felé kell haladnia a mezőgazdasági termelést illetően. Egyébként abból, ami az alapellátáshoz kell itthon, most is túltermelés van, tehát élelmiszerből lesz elegendő a jövőben is. És talán az is fontos, hogy amennyiben az ember a saját birtokán tevékenykedik, az össztársadalmi szempontból hasznos, pozitív, továbbá segít túllendülni az önértékelési problémákon, ha valaki éppen elveszítené a munkahelyét, hiszen ez kézzel fogható értékteremtés.

Az agrármérnök azt mondja, több kezdeményezés is segíti ezekben az időkben a gazdálkodókat. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és az Agrár­marketing Centrum például elindította a „PALACKPOSTA 2020” kezdeményezést, amelynek célja az online értékesítés előmozdítása. A weboldalon megtalálhatók azok a borászatok, amelyek a náluk rendelt palackokat házhoz szállítják. A NAK Zala Megyei Szervezete pedig egy összehangolt online értékesítési felületet hoz létre, amely közös kiszállítási lehetőséget kínál majd a gazdáknak.