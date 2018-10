A Tungsram innovatív, globális, magyarországi központú márka

Túlzás nélkül jelenthetjük ki, hogy a Tungsram a világszerte ismert legrégebbi magyar márkák közé tartozik.

A cég életében jelentős változást hozott ez az esztendő, hiszen februárban a GE Lighting bejelentette, hogy eladja európai, közel-keleti, afrikai és törökországi üzletágát, valamint a globális autólámpa-ágazatát a GE egy korábbi felső vezetője, Jörg Bauer irányította cégnek. Az eladás első mérföldköveként áprilisban a Tungsram Csoport tulajdonába került a Tungsram Operations Kft. a GE Lighting magyarországi egységeivel együtt.

– Ezzel magyar multicéggé váltunk, mégpedig globális érdekeltségekkel, és ez kibővíti az üzleti lehetőségeket a fém alkatrészek előállítása terén, ami a zalaegerszegi gyár számára hozhat komoly fejlődést – magyarázta a gyáregység vezetője, Balogh Zsolt. – Korábban csak világítástechnikai alkatrészek kerültek innen ki, elsősorban a cégcsoporton belüli felhasználásra. Az üzletfejlesztés eredményeként pedig megkezdődött a gyártás immár külső megrendelőknek is – mondta.

Már az autóiparnak is

Mint elmondta, az acél- és rézszalagokból préseléssel, kivágással gyártott alkatrészek felületkezelésében is nagy tapasztalattal rendelkeznek. Mindehhez társul, hogy a gyártáshoz szükséges szerszámokat is saját üzemükben tudják előállítani a megrendelők igényeinek megfelelően. Az innen kikerülő fém alkatrészeket már ma is felhasználják az autóiparban, egyebek mellett turbófeltöltőkbe építik be, valamint világmárkájú elektromos kisgépek egyes elemei is Zalaegerszegen készülnek, említett példákat.

– Terveink szerint a jövőben már nagyobb méretű és akár előszerelt fém alkatrészek gyártását is vállaljuk. A galvanizálóüzemünk fejlesztése szintén napirenden van, ezzel pedig újabb felületkezelési technológiákat tudunk bevezetni. Az üvegolvasztó részlegünk szintén felkészült új termékek előállítására – tette hozzá.

Mindehhez újabb szakemberekre is szükség lesz, ahogy erről már Szmerk Anna, a nagykanizsai és a zalaegerszegi gyáregység humánerőforrás- vezetője beszélt.

– Gépészeti és minőségbiztosítási területre keresünk mérnököket, akik az új feladatok megoldásban partnereink lehetnek – kezdte. – Emellett speciális képzettségű, fémmegmunkálásban felkészült, gyakorlott szakemberekre is szükségünk van az új technológiákhoz, ami persze a fejlődés lehetőségét számukra is megteremti. Az itt megszerzett tudás pedig nekik is kincset érővé válik majd – magyarázta Szmerk Anna.

A szerszámtervezésben és -gyártásban, a számítógépes tervező programokban jártas szakemberek biztos, hogy hosszú távon is erősíthetik a Tungsram csapatát.

3D-s fémnyomtatóval

Mint Balogh Zsolt megemlítette, a gyárban már alkalmaztak 3D-s fémnyomtatóval készített szerszámbetétet, ami a közeli jövő módszere, hiszen alkalmas a gyártási folyamat gyorsítására. Márpedig minél többféle igénynek képesek megfelelni, annál szélesebb kört tudnak kiszolgálni. Egyik irány például a már említett autóipar lehet, ebben pedig a minőségbiztosítási mérnököknek jut fontos szerep, az új termékek validálásában.

Bővebb juttatásokkal

A Tungsram kínálta változatos feladatok mellett elsőként a családias légkört emelte ki Szmerk Anna. Külön figyelmet fordítanak a munkavédelmi előírások betartásán túl a barátságos munkakörnyezetre, a dolgozóik megbecsülésre. A cégnél érvényben lévő kollektív szerződés a törvényben előírtaknál bővebb juttatásokat biztosít a munkavállalóik számára. Elismerik az itt töltött éveket, jutalmazzák a törzsgárdatagságot, az üdüléshez pedig támogatást nyújtanak a szakszervezettel együttműködve.

A Tungsram egerszegi, alsóerdei sportközpontja közismerten régóta szolgálja dolgozóik kikapcsolódását. Ez a színtere a hagyományos családi napi rendezvényüknek is. A FitTungsram nevű programjukban ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat vehetnek igénybe a dolgozók, és ez kényelmi szolgáltatásként helybe jön a gyárba, illetve sportrendezvényeik elmaradhatatlan része.

Személyre szabottan

Emellett támogatják az egyéni fejlődést személyre szabott célzott tréningekkel is. Workshopok, gyárlátogatások rendszeresen szerepelnek a képzési programjaikban. A szakmai fejlesztésen túl vezetői kvalitásaikat is pallérozhatják azok, akik erre éreznek késztetést. Nagy hangsúlyt fektetnek az angol nyelv oktatására is, amit munkaidőben biztosítanak.

Duális képzésben

A korábbi sikeres évekre alapozva folytatják gyáraikban a felsőfokú intézményekkel való együttműködést a duális képzésben: jelenleg nyolc hallgató képzése zajlik Nagykanizsán és Zalaegerszegen. Emellett gyakornoki lehetőséget kínálnak egyetemistáknak mérnöki, IT és közgazdasági területeken. Szakmai támogatást adnak a náluk gyakorlati idejüket töltő hallgatók számára a diplomamunka megírásához. A diplomával már rendelkező, de gyakorlatot még nem szerzett jelentkezőket pedig szívesen fogadják Intern programjukba, ahol a szakmai ismereteket is elsajátíthatják az új kollégák.

Önkéntes programok

Társadalmilag felelős vállalatként együttműködnek az önkormányzattal, a városi intézményekkel. Önkéntes programokban vesznek részt rendszeresen, óvodák, iskolák felújításába kapcsolódtak be, a dolgozóik kétkezi munkájukkal segítve.