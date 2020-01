A „tehenek Rolls-Royce-a” – Szombaton született, de mi legyen a neve?

Nevet keresnek egy jersey borjúnak a Korosajt Műhelyhez tartozó farmon. A pici szombaton született, és biztos, hogy hosszú távon a gazdaság állományát erősíti majd.

Korosa András tulajdonos azt mondja, a téli ellések miatt (eddig egy bika- és egy üszőborjú érkezett) megnövekedett tejmennyiségből több sajtot tudnak készíteni. Az egyelőre névtelen lány a gazdaság őstehenének, Borókának az utóda, nevére a sajtműhely közösségi oldalán lehet voksolni vasárnapig, amikor is egy kalapból kihúzzák a nyertes javaslatot. Kikötés, hogy a név B betűvel kezdődjön, s ne legyen azok között, amit már visel vagy viselt állat a farmon. A keresztanya- vagy -apaság egyébként az eddigi tapasztalatok szerint hosszabb távú kötődést jelent, a négy hónapos Borcsa névadói például rendszeresen látogatják „keresztlányukat”

A gazdaságában élő tehenek neve egytől egyig B-vel kezdődik, s ehhez Korosa András ragaszkodik is.

– Véletlenül úgy alakult, hogy az első három tehenünk a Boróka, a Bíborka és a Boriska nevet kapta. Ekkor jött egy szombathelyi fiatalember, aki tendenciát látott a névadásban. Hát az lett… – mondja mosolyogva az őstermelő, hozzátéve, most harminc jersey él a farmon, közülük 11 tejéből készül kézműves sajt. Ez napi 110-120 liter feldolgozott tejet jelent, a többit a borjak fogyasztják el.

Korosa András feleleveníti, lassan tíz éve egy túrkevei tenyészetből hozta el az első előhasi üszőt, Borókát, egy év múltán pedig megszületett Bíborka, majd Boriska, Bodza és Barack érkezett. Ezt látván az akkori munkahelyén, egy hévízi szállodában feltették neki a kérdést, döntse el, mit akar. „Léptem egy merészet, a gazdálkodást választottam” – fogalmaz, majd nemsokára vásároltak még 10 előhasi üszőt Túrkevéről, Magyarszékről pedig három tehenet. Az állomány azóta folyamatosan bővül, évente 2-3 borjút tartanak meg, ezeket – a többiekhez hasonlóan – nagy becsben tartják.

Korosa András minden év szeptemberében Bajorországba utazik több napra, egy ecuadori sajtmestertől tanul, aki tavaly eljött Nemesbükre, a Korosajt Műhely hagyományos fesztiváljára, és hamarosan segít a modernizált sajtműhely kialakításában, üzembe helyezésében is – negyven év tapasztalatával.

– Majdnem 10 millió forintot nyertünk egy Leader-pályázaton – folytatja a gazdálkodó –, amelyből korszerűsítünk, s bajor mintára egy látványsajtműhelyt alakítunk ki. Lesz egy üvegfallal elválasztott látogatótér, ahonnan szemügyre vehetők a fontosabb munkafolyamatok. Ez a térség – Hévíz, Keszthely, Kehidakustány – turizmusának újabb színfoltja, lehetősége lesz.

Bad Hindelangban, ahonnan a Korosa-gazdaság a mintát veszi, 9-kor és 11-kor érkeznek a turisták megnézni, hogyan készül a sajt, a mellette lévő boltban pedig vásárolhatnak. Andrásék hasonlót akarnak építeni, s a tervek szerint a létesítményt május 9-én, az V. Korosajt fesztiválon adják át, amely, mint fogalmaz, nagyobb, tartalmasabb lesz, mint az eddigiek, de megőrzik a korábbi bensőséges hangulatot.

A mostani technológiai beruházással – többek között – állandó minőséget biztosítanak, a XXI. századnak megfelelő módon, a későbbre tervezett farmfejlesztéssel pedig naponta akár 250-300 liter tejet is fel tudnak majd dolgozni a műhelyben.

Korosa Andrásék a hévízi termelői piacon értékesítik a kézműves sajtokat, illetve szállítanak kehidakustányi és hévízi szállodákba, sőt Budapestre is. Aki pedig házhoz jön, az körbenézhet, ami „erősíti a bizalmat, a kötődést”.

– Érkeznek hozzánk óvodai és iskolai csoportok, sőt céges tréningek helyszínéül is választanak minket – árulja el a tulajdonos. – Ilyenkor például együtt hajtjuk át a teheneket a legelőre, a bátrabbak pedig fejhetnek, sőt, kipróbálhatják a sajtkészítést is.

Az őstermelő a jersey-t a „tehenek Rolls-Royce-ának” tartja; e jelzőt kiérdemli küllemével, de belbecsével is, hiszen rendkívül barátságos, szelíd állatról van szó. A Korosa-birtok szabadtéri lakói pedig annyira okosak, hogy András név szerint szólítja be őket fejésre – s jönnek is, aminek számos csoport volt már meglepett szemtanúja. És az is a fajta mellett szól, teszi hozzá András, hogy a teje rendkívül jó minőségű, magas a szárazanyag- és zsírtartalma, így kifejezetten alkalmas sajtkészítésre.