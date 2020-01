A tavalyi évben 29 ezer alapítás mellett közel 35 ezer céget töröltek

A 2019-es évben 29 019 cégalapítást tett közzé a cégbíróság, ami ez elmúlt öt esztendő legmagasabb értéke. A hazai cégalapítások száma kiegyensúlyozott emelkedést mutat 2015 óta, évről évre öt százalék körüli a növekedés. A 29 ezer cég­alapítás mellett azonban közel 35 ezer cégtörlés történt.

Mindez azt mutatja, hogy a cégek száma csökkenőben van, de többségében az alvó vállalkozások szűnnek meg, tájékoztatott legújabb elemzéséről az Opten céginformációs szolgáltató.

– Alapvetően pozitív vállalkozási kedvről tanúskodnak a 2019-es céginformációs számok, a vállalkozások száma csökkenőben van, de zárul az olló a megszűnők és az indulók között, valamint a működő társaságok is egyre aktívabbak – mondta Pertics Richárd, az Opten céginformációs szakértője. – A cégalapítási és cégtörlési számok trendje ellentétes pályát mutat, az évek óta növekvő cégalapítási számhoz folyamatosan csökkenő cégtörlési szám párosul. Az induló eljárásokat tekintve is javult valamelyest a helyzet, a megszüntetésre irányuló eljárásoknak csupán 14 százaléka felszámolás. Néhány évvel ezelőtt még 30-40 százalék körül volt ez az érték, azaz rengeteg vállalkozás szűnt meg hátrahagyott tartozásokkal. A helyzet ideálisnak továbbra sem nevezhető, az évi 5200 felszámolás rendkívül sok, de a trend biztató. Hozzá kell tenni, hogy az alacsony felszámolási számhoz vélhetően a pozitív gazdasági környezet is hozzájárult. A vállalkozások életképessége, tőkeerőssége recessziós helyzetben sokkal hamarabb központi kérdéssé válhat – nyilatkozta a szakértő.

Mint közölte: a megszüntetésre irányuló eljárások tekintetében érdemes kiemelni, hogy a végelszámolások száma jelentősen nőtt a korábbi évekhez képest. Alapvetően a gazdaság tisztulását jelzi, hogy egyre többen döntenek szabályos megszüntetés mellett, ugyanakkor mégiscsak a cégbázis lemorzsolódásának vagyunk tanúi. Egy bizonyos szintű lemorzsolódás természetes, és mivel összességében csökken a cégtörlések száma, a magas végelszámolási arány inkább nevezhető pozitív jelenségnek, mint negatívnak.

Az Opten által rögzített adatok szerint a területi eloszlást vizsgálva továbbra is fejnehéz, azaz főváros központú az ország. Az induló cégek 62 százalékát Budapesten és Pest megyében regisztrálták, de a megszűnő vállalkozások is ezeken a területeken sűrűsödnek a legjobban. Az Opten cégfluktuációs index (CFI) – amely az adott időszakban megszűnő és induló cégek számát viszonyítja az összes cég számához – szintén a fővárosban a legmagasabb. A magas fluktuációs érték hosszú távon nem feltétlenül szerencsés, így ezen a téren még van fejlődési potenciál a magyarországi cégvilágban.

Az említett szempontot figyelembe véve pozitív példaként érdemes kiemelni Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém és Tolna megyét. Ezeknek a megyéknek a területén ugyanis éves szinten 10 százalék alatti fluktuációval zárták a cégek a 2019-es évet.

2020-ban azonban várhatóan folytatódik a trend, a megszűnő és az induló cégek száma megközelíti egymást, és mind a két érték évi 30-32 ezer körül fog zárni, vetíti előre az Opten.

Természetesen nagyon sok múlik majd a gazdaság állapotán. A hazai cégbázis továbbra is sok mikrovállalkozást foglal magában, ezek érzékenyen reagálhatnak akár egy kisebb recessziós hullámra is. Az elmúlt évek pozitív gazdasági környezete és a jelenlegi trendek is bizakodásra adnak okot, de az eljárások számából és a likviditási mutatókból arra lehet következtetni, hogy még van hova fejlődni a cégbázis jelentős részének.