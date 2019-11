A szlovén–magyar járműipari együttműködésről egyeztettek a miniszterek Lendván

Gazdaságélénkítő együttműködésekről tárgyalt kedden Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Zdravko Pocivalšek szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai miniszterrel, valamint Magyar János lendvai polgármesterrel.

A lendvai találkozó előtt a miniszterek a maribori egyetemen találkoztak, ahol a járműipar területén való további együttműködésekről egyeztettek, majd a megbeszélések részleteit sajtótájékoztatón ismertették.

Zdravko Počivalšek a két ország kapcsolatáról elmondta, hogy a kereskedelmi árucsere-forgalom idén 2,4 milliárd euró volt, míg a magyar turisták 500 ezer vendégéjszakát töltöttek Szlovéniában. A jövőbeni együttműködés területei közt pedig felsorolta a digitalizációt, a zöld technológiákat és a beruházásokat. Hozzátette, hogy a szlovén–magyar–osztrák határ menti térséget közösen kell fejleszteni, ennek jó alapját képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, ahol jelen lesznek a szlovén vállalkozók és egyetemisták is.

Palkovics László először arról számolt be, hogy idén már több, a járműipar területét érintő megállapodást kötöttek. Majd a Muravidék speciális fejlesztési kérdéseiről elmondta: úgy látják, hogy a határ menti vidékek nehezen tartják meg a fiatal munkaerőt. Megoldás lehet új cégek letelepedése, melyek vagy a helyi hagyományokra építenek, vagy új ötletekkel jelennek meg, mint például a mesterséges intelligencia. Hozzátette: fontos, hogy a legújabb technológiákkal a diákok már korán megismerkedjenek, amit a tervek szerint egy sajátos duális képzési együttműködés is szolgálna a zalaegerszegi intézmények és a maribori egyetem között. Emellett a lendvai oktatást is támogatják, egy robotikai berendezés megvásárlásához nyújt segítséget az innovációs minisztérium.

Magyar János elmondta: céljuk, hogy Lendva újra gazdasági központ legyen. Beszélt arról is, hogy az egykori Nafta vállalat területe iránt vannak érdeklődők, szeretnék ezt a területet revitalizálni, a jövőben pedig geotermikus erőművet kialakítani, ami megújuló energiával látná el a térséget.