Szárazságban indult a kukoricavetés Zalában

A megyében már az ünnepek előtti napokban megkezdték a mezőgazdasági termelők a kukorica, illetve a napraforgó vetését – ki ezzel, ki azzal indult. A magágyak időben elkészültek, két további fontos tényező alakulását várták, illetve várják még a jó eredményhez a gazdálkodók.

A talaj már felmelegedett 8-10 fokra, ami alatt nem érdemes nekifogni a kukorica vetésének, de a csapadék még hiányzik ahhoz, hogy gyorsan fejlődésnek és növekedésnek induljon a hamarosan kicsírázó növény. Szárazságban indult a tavaszi munkák egyik legjelentősebbje, a kukorica vetése. Pókaszepetken, Tasziló majorban kedden reggel ahhoz állították be a vetőgép paramétereit, a vetési mélységet és a megfelelő tőtávolságot.

– A kukorica vetéséhez nagyon fontos az optimális vetés­idő. A túl korai vetésre jöhetnek a kései fagyok, amelyek károsítanák a kicsírázó vagy kikelő növényt. Február végén, korán lezártuk a talajokat, hogy a téli nedvességből minél több megmaradjon. A talaj hőmérséklete is elérte az optimális mértéket, így ma nekiláttunk a kukorica vetésének. Egy-két napig még hideg lesz, de addig nem csirázik ki a vetőmag, és a meteorológia szerint jön a felmelegedés. Ami még nagyon hiányzik, a csapadék. Sajnos a térségünkben március eleje óta nem esett számottevő mennyiségű eső. Emiatt nehéz is volt a magágykészítés – mondta a pókaszepetki határban Pál György, a Zalagrár Kft. ügyvezetője.

Közölte, hogy hasonlóan az előző évekhez, idén is 450 hektáron termelnek kukoricát. Ha folyamatosan mehet a munka, 6-8 nap alatt végeznek vele. Mint sokan mások, a szakember is abban bízik, hogy teljesül az előrejelzés, és egy hét múlva jelentősebb mennyiségű eső áztatja be a földet, pont mire végeznek a vetéssel.

– Mi a vetés utáni, de még kelés előtti gyomirtást preferáljuk, és az esőig szeretnénk azzal is végezni. Majd a fejlődésnek indult kukoricát három-négyleveles korában sorközművelő kultivátorral megkapáljuk, és azzal együtt nitrogén műtrágyát is adunk hozzá – engedett bepillantást a kukoricatermesztési módszerükbe a szakember.

A kukorica után a szója vetésével folytatják a munkát. A Zalagrár Kft. közel 3 ezer hektárnyi vetésterületéből az őszi búza a maga 900 hektáros területével a legjelentősebb árunövény, ami mellett még árpát és repcét termesztenek. Az őszi vetések kapcsán ismét szóba került a szárazság.

– Idén összesen körülbelül 100 milliméter csapadékot kaptunk, de az utolsó másfél hónapos szárazság rányomta a bélyegét a határra. Sajnos az őszi búzán és a repcén már meglátszanak a szárazság tünetei, ami várhatóan befolyással lesz a termésre – közölte.

A kukorica vetése még az elején tart a megyében, bár van, ahol már a vége felé haladnak, mint a baki Agrocentrumnál, ahol, mint Balogh Rudolf ügyvezető kedden közölte, a 400 hektáros tervezett vetésterületükből 300 hektáron végeztek.

– Nagy baj viszont a szárazság. Sajnos keddre virradóra információm szerint csupán 2-4 milliméter eső esett, noha minimum 20-30 milliméterre lett volna szüksége a gabonáknak. A kalászosok és már a repcék is nagyon súlyos helyzetbe kerültek a szárazság miatt. Jóval kevesebb kalász képződik rajtuk, és már látszik, hogy elkerülhetetlen lesz a tonnákban mérhető terméskiesés. Még akkor is, ha a jövő héten megjön a csapadék, amire nagy szükség van, mert komoly kockázatnak van kitéve a növénytermesztési ágazat – mondta Balogh Rudolf.

A vetéstervek szerint összesen 45 640 hektáron vetnek tavaszi növényeket a zalai szántóföldeken: a gazdálkodók 1680 hektáron tavaszi árpát, 850 hektáron tavaszi búzát, 300 hektáron zabot, 6040 hektáron szóját, 200 hektáron cukorrépát termelnek majd. A kukorica tervezett vetésterülete 27 700, a napraforgóé 8870 hektár.