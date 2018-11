A nemzetközi piacokat is bővíti a Tungsram

Áprilisban lezajlott az adásvétel: a General Electric Lighting eladta magyarországi egységeit, öt gyárát és az európai, közel-keleti, afrikai és törökországi üzletágát, valamint a globális autólámpa-ágazatát a GE Magyarország Kft. korábbi vezetője, Jörg Bauer cégének. Ezzel újjáéledt a Tungsram, amely mára nemzetközi vállalatcsoport lett.

A napokban Zalaegerszegen járt Jörg Bauer, a Tungsram tulajdonos elnök-vezérigazgatója, akitől az eltelt időszak fejleményeiről érdeklődtünk.

– Április óta többek között mód volt a Tungsram stratégiaépítésére. Melyek az új stratégia főbb elemei?

– Terveink szerint a Tungsram kiegyensúlyozott működését a világítástechnológia területén a lámpagyártásban, és a legfejlettebb technológiákban, a high-tech területén kell megvalósítanunk, ez utóbbit is több szakterületen. Hosszabb távon ötven-ötven százalékban állítjuk be a hagyományosabb termékeinket, a lámpagyártást, valamint csúcstechnológiai fejlesztésű termékeket. Rövid távon rendelkezésünkre áll a világpiacon ismert termékcsaládunk, amire továbbra is szükség van. Ezen a területen nagy piacbővítésre törekszünk, a korábbinál sokkal több országban kell eladni a Tungsram termékeket. Rövid távon tehát a meglevő termékpalettánk segítségével stabilizáljuk a helyzetünket, és növekedünk – mondta a Jörg Bauer.

A Tungsram vezetője a piacbővítésről elmondta, az utóbbi években jelentős területekről kivonultak, ezeket vissza kell szerezni. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten nagyon erős és híres a Tungsram márka, de bővíteni fogják az ázsiai, és dél-amerikai értékesítési lehetőségeket is. Megkezdték a piac kiépítését a százmilliós Indonéziában, továbbá Malajziában, Pakisztánban és Egyiptomban.

– Sok lehetőséget látunk a meglevő termékeinkben, de miután április 3-tól átvettük a céget, már másnaptól új termékekbe fektettünk be. Például új generációs közvilágítási LED lámpákba, belső és külső ipari lámpákba, autólámpákba. Készen állnak a legújabb, harmadik generációs LED lámpáink is.

– Mik lesznek azok a bizonyos csúcstechnológiás termékek, továbbá mi lesz a jövője a nagykanizsai lámpagyárnak, valamint a zalaegerszegi alkatrészgyárnak?

– Többek között elektromos autókba szükséges akkumulátorokhoz alkatrészeket tudunk gyártani, ez lesz az egyik új területünk. A fémfeldolgozásban a zalaegerszegi gyárunknak van jelentős kapacitása, ahol épp most kezdtük meg az első nagyobb beruházást: 150 millió forint értékű új présgéppel bővítjük Zalaegerszegen a termelést. Ez is az új stratégiánk része már. Ugyanis szisztematikusan áttekintettük a gyárainkban folyó munkát, és arra igyekeztünk megoldásokat találni, hogy a hagyományos termékpaletta – Zalaegerszegen például a lámpákhoz szükséges fémalkatrészek – mellett a meglevő technológiánkkal még mi mást tudnánk gyártani. Kiderült, hogy a szabad kapacitásunkkal meg tudunk jelenni az autóiparban és a repülőgép technológiában, valamint az egészségügyi berendezések gyártásában is alkatrészekkel. De arra törekszünk, hogy ne csak egyszerű alkatrészeket állítsunk elő, hanem minél nagyobb értéket képviselő bonyolultabb egységeket, modulokat is összeszereljünk. Az utolsó hat hónap stratégiaépítő munkájának az eredménye, hogy tisztában vagyunk azzal, mibe akarunk befektetni. Ez körülbelül nyolc terület, ez alkotja majd a hagyományos termékpalettánk mellett a termelésünk másik felét, és ebben a zalaegerszegi és a nagykanizsai gyárnak is jelentős szerepe lesz.

– Hol tart a külföldi leányvállalatok bekapcsolása a Tungsram csoportba?

– Az utolsó csatlakozás két hete történt meg, és ma már 22 országban 23 leányvállalatunk működik, így elmondhatjuk, hogy létrejött a magyar multi. Ez a 23 külföldi egység kizárólag kereskedelmi feladatokat lát el, gyártásfejlesztés csak Magyarországon történik – mondja a Tungsram vezetője, akivel egyébként a járműipari tesztpálya fogadó épületében találkoztunk a héten. Jörg Bauer érdeklődésünkre nem titkolta, a tesztpályán elkészülő okos városhoz, a smart cityhez kapcsolódó különleges vezérlésű lámpatestekről tárgyaltak.

Az eddig eltelt időszakban sem feledkeztek meg a szakember-utánpótlásról, illetve hagyományait folytatja a Tungsram az egyéb társadalmi szerepvállalásokban is. Jörg Bauer elmondta, tárgyaltak a Pannon Egyetemmel, ahol szoftver és hardver fejlesztéssel támogatják a képzést. Mint mondta, célszerű a gyártást és a fejlesztést közelíteni egymáshoz. Tervezik, hogy az okos város okos megoldás programban is megjelennek fejlesztési terveikkel.

– Szakközépiskolai szinten részt veszünk a duális képzésben, Nagykanizsán bővítettük a tanműhelyünket. Kiterjesztettük a jövő tehetsége (Future Talents) programunkat. A tavalyi kisvárdai és hajdúböszörményi képzés után jó visszajelzéseket kaptunk, és most Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Budapest is csatlakozik ehhez. Most lesz a nyitó rendezvény, országosan száz diák vesz részt ebben a programban, amiben középiskolai osztályokat segítünk a Business English nyelvvizsgáig, és közben a fiatalok az üzleti életbe is betekintést nyernek.

Az elnök-vezérigazgató elmondta, büszkék a kanizsai sakkcsapatra, amelyet sok év után újra támogat a vállalat. És egy karácsonyi meglepetéssel is készültek. A Tungsram működési területén minden városban hozzájárul fényeivel a karácsonyhoz. Ők adják ugyanis a helyi díszkivilágítás egy részét, vagy – mint Zalaegerszegen – a városi karácsonyfa fénydíszeit.