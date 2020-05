A múlt heti emelések után is olcsóbb a benzin, mint a járvány előtt

A koronavírus-járvány veszélybe sodorta az üzemanyag-forgalmazókat is. Áprilisra gyakorlatilag leállt a forgalom, és az árak zuhanni kezdtek. A múlt héttől azonban ismét megkezdődtek az áremelések. Nem tudni, hogy meddig tart és milyen mértékű ez a visszarendeződés. Az biztos, hogy a forgalmazók létkérdésnek tartják az árak emelését, és a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerint a következőkben több tízforintos áremelésekre kell számítani, amelyek a múlt héten már meg is kezdődtek, és szerdán folytatódnak.

Az üzemanyag-forgalmazók számára a mélypont április–május fordulója volt, amikor egyesek 260–265 forint környékén árulták a benzin literjét. A KSH adatai szerint 2005–2006-ban volt utoljára 250–270 forint között a benzin ára, a gázolajé pedig 2007–2008-ban 260–300 forint között. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a napokban azt nyilatkozta, hogy ekkora árzuhanás, mint idén tavasszal, még nem volt. A két legnagyobb magyarországi forgalmazó, a Mol és a Shell több kútját bezárta, számos más üzemanyagtöltő állomásán pedig csökkentette a nyitvatartási időt.

A rendkívüli olcsóság azonban nem gerjesztette a fogyasztást. Az autósok úgy tűnik, zömmel betartották a kijárási korlátozást. A ben-

zinforgalmazásban 40 százalékos visszaesés volt a mélypont országosan, a gázolajnál pedig 30 százalékos. A forgalmazók most több tízforintos áremelésben bíznak, ami a múlt héten meg is indult, 6 majd 7 forint ment rá a benzin literenkénti árára, míg a gáz-olaj esetében 4 forintos drágulás jött. Az áremelésekben jelentős szerepet játszik, hogy az olajtermelő országok szövetsége (OPEC) megállapodott az olajkitermelés csökkentésében, így nemzetközi piacokon is nőtt a nyersolaj ára.

Tegnap a megyeszékhelyi Mol- és Shell-kutakon 306,9 forint volt a 95-ös benzin ára, ami persze még mindig olcsóbb, mint a járvány előtti időszakban volt. Az árak ugyanakkor tovább nőnek, a Holtankoljak.hu szerint szerdától a benziné átlagosan várhatóan 8 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal. Így a 95-ös benzin ára 310–312 forint között lesz, a gázolajé pedig 327–330 forint.

A hazai tulajdonú, kis dunántúli hálózattal működő Orange zalaegerszegi állomásán tegnap 286,9 forint volt a benzin ára. A nagy különbség részben annak tudható, hogy az állomás automata, a többiekhez képest kis bérköltséggel dolgozik, illetve egyik munkatársa szerint nem a magyar nagykereskedőtől szerzik be az üzemanyagot, hanem Ausztriából. Élénk forgalmat tapasztaltunk a délelőtt folyamán.

– A járvány előtti időszakban gyakran jártunk autóval kirándulni. A túrázó társaimmal összeadtuk a pénzt benzinre és mentünk a Balaton-felvidékre, az Őrségbe és másfelé is. Ez most megszűnt. Figyelem a benzin árváltozásait, most is azért töltöttem tele az autóm tartályát, hogy megelőzzem a következő áremelést – mondta a kútnál érdeklődésünkre Bali Márta Mária.

– Elmennénk szívesen valamerre nyaralni, de most a járvány miatt nem lehet. Most nem is az autóba kell a benzin, hanem a fűnyíróba töltök csak néhány litert – mutatta a megtöltésre váró műanyag kannát Mónus János.