A letenyei Kuprivecz József cserszegi fűszeresét a Nemzeti Borkiválóságok közé választották

Az egyik legkedveltebb borszőlőfajta a cserszegi fűszeres, mely igazi zalaikum, hiszen a 2010-ben elhunyt dr. Bakonyi Károly nemesítette 1960-ban Cserszegtomajon az Irsai Olivér és a piros tramini keresztezésével. Kuprivecz József egyik kedves fajtája ez, a belőle készített borát nemrég a Nemzeti Borkiválóságok közé választották.

Kedveltségének oka egyedi zamata, jellegzetesen „fűszeres” aromavilága, harmonikus savtartalma, s hogy kedves, mindennapi fogyasztásra kiválóan alkalmas, fiatalos bort lehet belőle készíteni. E nedű kiválóan szerepel a különböző versenyeken is, ennek ékes bizonyítéka, hogy a letenyei szőlősgazda, Kuprivecz József 2010 óta 24 arany és 18 ezüst minősítést ért el vele. Cserszegi fűszeres bora 2012-ben bekerült Magyarország top 100 bora közé. Ugyanebben az évben megnyerte az országos borversenyt, 2013-ban, 2016-ban és 2017-ben a Magyarország legjobb újbora versenyen ezüst minősítést érdemelt ki, szintén a dobogó első, illetve második helyén végzett az Alpok-Adria Nemzetközi Borversenyen 2018-19-ben, idén pedig Letenye város borának választották az ítészek. A legújabb sikerről két hete kapott értesítést az agrárminisztériumtól: a határ menti cserszegi fűszerest beválasztották a Nemzeti Borkiválóságok közé.

– 1985 óta gazdálkodom a Letenye és Murarátka között található Julián-hegyen lévő birtokomon – bocsátotta előre a termelő, aki a Zalai Da Bibere Borlovagrend, illetve a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesületének tagja, mindkét szervezetnél a felügyelőbizottság elnöke, valamint a Muramenti Borút Egyesület elnöke; eredeti hivatása szerint pedig okleveles könyvvizsgáló.

– Tipikus kézműves pincészet az enyém: 1000 négyzetméteren 500 tőke szőlő tenyészik, melynek 90 százalékát cserszegi fűszeres teszi ki, a többi zenit, göcseji zamatos és ottonel muskotály. Igazán komolyan 20 éve kezdtem el borászkodni, nagyon sokat tanultam néhai dr. Bussay Lászlótól és szlovéniai szőlősgazda barátaimtól is. A tőlük kapott új információk és persze a tudásszomjam hatására borász szakmunkás és okleveles borminősítő végzettséget is szereztem. Hogy miért? Mert szeretem a finom borokat, különösen a cserszegi fűszerest – de persze nem vagyok szemellenzős, ismerem és kedvelem a többi fajta bort is.

Kuprivecz József hozzátette: sikerei közül a legbüszkébb a 2012-ben az országos borversenyen elért arany minősítésre, mert ott az ország legkiválóbb (köztük a neves szekszárdi és villányi) pincészeteinek és borászatainak termékei versengtek egymással.

– A sikereimet persze nem pusztán magamnak köszönhetem, hanem azoknak a közösségeknek is, melyeknek tagja vagyok – szögezte le végül a borász. – Hiszen ezekben mi, szőlősgazdák folyamatosan inspiráljuk, ösztönözzük egymást a jobb teljesítményre, a minél jobb minőség előállítására. Ezt igazolja, hogy az egyik megyei borversenyen a kiosztott közel 50 aranyérem felét becsehelyi, letenyei, muraszemenyei és tótszentmártoni gazdák hozták el. Apai ágon szlovén vagyok, innét erednek szlovén kapcsolataim, s ottani barátaim azt szokták mondani, hogy 20 évvel ezelőtt sok mindent megtanultunk tőlük – de ma már túlszárnyaljuk őket. Persze, ehhez kell egy olyan kiváló fajta, mint a cserszegi fűszeres…