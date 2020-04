A koronavírus-járvány lenullázta a zalai borászatok legnagyobb piacait

A szőlő­metszés befejeződött a borvidékeken, a zalai termelők mostanában a támrendszer javítgatásával, gyomirtással foglalkoznak. A szőlőben kipattantak a rügyek, sőt a koraiak már hajtanak, de a zöldmunkák még a következő hetekben kezdődnek. Nem tudni, milyen lesz az idei termés, valószínűleg nem attól lesz emlékezetes az idei év, hanem a járvány miatti forgalomkieséstől.

A kis háztáji birtokokon, hobbikertekben termett bor elfogy a családoknál, de ahol már a piacra vannak utalva, a borból élnek, ott az idegenforgalom és a vendéglátás által meghatározott kereskedelem szabja meg az igényeket, amelyek most a nullával egyenlők, tudtuk meg zalai borászatoknál érdeklődve.

– A boraink meghatározó részét a nagykereskedelmi csatornákon értékesítjük, de a nagykereskedelmi forgalmunk eddig nulla. A január, február a bor forgalmában kevésbé számít, most kellene beindulnia, márciustól. De mivel a nagykereskedelmi partnereink elsősorban éttermekbe, szállodákba szállítanak, amelyek bezártak, most nem fogy a bor – közölte Császár Katalin, a Cezar Winery Kft. ügyvezetője.

Jelenleg nem foglalkoztatnak alkalmi munkavállalókat, egyrészt a vírushelyzet miatt, illetve valamiből ki kellene fizetni őket, de ez nyilván nem mehet így sokáig, mert meg kell művelni a szőlőt. Mint elmondta, az, hogy ki meddig bírja, most attól függ, ki mennyire tőkeerős.

– Van bőven bor a pincében, és az már biztos, hogy idén nem fogy el a tavalyi mennyiség, tavalyi szüretből 500 ezer liter bor vár eladásra. Ha a jelenlegi helyzet nem változik, gondok lehetnek az idei termés elhelyezésével is. Vannak szerződéseink több bornagykereskedéssel, lédig borra is, de most az is áll, annak a piacnak kellene mihamarabb beindulnia, hogy ürüljön a pince – tudtuk meg a száz hektár szőlővel gazdálkodó nagyradai borászat vezetőjétől.

Ugyancsak a nagyradai hegyen állítja elő borát Kovács Ottó, csak egy kicsit más méretekben, tízhektáros szőlőjében.

– A saját termelői borkimérésünkben is értékesítem a boraimat itt a hegyen. A járvány elején egy időre óvatosságból bezártam, de mint kiderült, szabad folytatnunk az értékesítést, és dolgozni kell a szőlőben. Annyi a különbség, hogy vendégeket, csoportokat nem szabad fogadni, az értékesítésnek ez a formája sajnos megszűnt egy időre. A vendéglátás bezárása engem közvetlenül nem érint. De közvetve igen, mert az adóraktáros felvásárlók, viszonteladók leálltak. Az egyéni vásárlók is kevésbé mozognak a kijárási korlátozás miatt.

Valószínű, hogy idén gondok lesznek a hazai termésű bormennyiség eladásával, sok bor bennmarad a pincékben, hiszen ha valamikor a nyáron enyhülne a helyzet és megindulna a balatoni idegenforgalom, az addigi kiesést már nem lehet behozni – mondta el a borász.

– Nem lesz hely a pincékben az idei termésnek, jelentette ki érdeklődésünkre Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, majd hozzátette: – A boltokban lehet kapni bort, de a vendéglátóipar, a legnagyobb piac teljesen leállt. Ez nagy gond, mert a bor társasági ital, a vendéglátás, az idegenforgalom a borfogyasztás legnagyobb területe, és ott lehetett jobb árakat elérni. A pincészetek árusíthatják a boraikat, betartva az élelmiszerboltokra vonatkozó korlátozásokat, de ez kis forgalmat jelent. Aki tud, az házhoz szállít csomagküldő szolgáltatásként, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa megpróbálja a vásárlót és a termelőt közelebb hozni egymáshoz a promóciós kampányával, de hogy milyen hatása lesz, nem tudom.

Arra a kérdésünkre, hogy lesz-e a járványnak hatása a bor árára, Simon Zoltán elmondta, a termelők egy része már árkedvezményt és házhoz szállítást kínál a palackos borai­ra. Konkrét példaként említette az egyik legnagyobb Somló-hegyi borászatot, amely 20 százalék kedvezményt és nyolc­ezer forint feletti vásárlás esetén ingyenes házhoz szállítást kínál. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a borászokkal való online kapcsolat létrehozására, a közvetlen értékesítés segítésére a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az Agrármarketing Centrum támogatásával elindította a Palackposta 2020 nevű internetes kezdeményezést, melynek célja az online értékesítés segítése.