A kabóca lárvája és gombabetegségek is támadják a szőlőt

A hűvös tavaszt felmelegedés, majd kiadós, több napon át tartó csapadékos időszak követte, a közelmúltban pedig kánikulai melegre váltott az időjárás. Mindezen körülmények kedveznek a különféle növényi károsítóknak, így érdemes fokozott figyelmet fordítani a növényvédelemre.

A szőlő régen látott nagyságú hajtásnövekedésbe kezdett, így a túl nagyra nőtt hajtások csonkázása időszerű – tájékoztatott Szabó Béla, a Zala Megyei Kormányhivatal osztályvezetője. A szakember hozzátette: ez az időszak nemcsak a növekedésnek, de a károsítóknak is kedvez, köztük a legveszélyesebbnek számító betegségnek, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmának és terjesztőjének, az amerikai szőlőkabócának.

– Megyénkben ez a szőlőbetegség mondható a legsúlyosabbnak. Abban az esetben, ha már megjelentek a szőlőn a tünetek, csak a beteg növény kivágása és elégetése nyújt megoldást, ezért a betegség megelőzésére kell helyeznünk a hangsúlyt. Most abban az időszakban vagyunk, amikor a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca lárvái elérték azt a fejlettségi fokozatot, amikor már meg kell kezdeni ellenük a permetezést. Ezt követően még két vagy három alkalommal, 10–14 naponként kell megismételni a védekezést – hangsúlyozta a szakember.

Elmondása szerint tavaly Zalában 61 települést érintett a szőlő említett megbetegedése, vagy azért, mert kimutatták területén a fitoplazmát, vagy azért, mert pufferzónaként detektált terület volt. Ez 917 hektár fertőzött területet és 6000 kivágásra ítélt növényt jelentett.

– A védekezés a zárlattal érintett területeken kötelező, de megelőző jelleggel a megye egész területén javasoljuk, mert a fertőzést hordozó rovar már megyeszerte elterjedt. Az egyes neonikotinoid típusú rovarölő szerek forgalomból történő kivonásával szűkült a használható készítmények kínálata. A kabócáknak a kezdeti fejlődési időszakában a piretroid típusú szerek használata, jelenleg a tömeges lárvakelés időszakától pedig a tau-fluvalinát hatóanyagot, illetve egy, az idei évben megjelent flupyradifuron hatóanyagot tartalmazó készítmény használata javasolt – tájékoztatott Szabó Béla.

Ismertette továbbá, hogy a fitoplazmás fertőzés tünetei legkorábban augusztusban válnak láthatóvá. Az osztályvezető szerint a veszélyes rovar elleni védekezést célszerű az ugyancsak támadó gombabetegségek elleni védekezéssel együtt időzíteni. Ez utóbbiak közül elsősorban a szőlőperonoszpórára kell számítani, mivel kedvez neki a meleg, párás idő. Már megjelentek a jellegzetes, a levél színén olajfoltra emlékeztető tünetek, sőt a fürtperonoszpóra jelei is. A virágzás időszakától kezdve ajánlott legalább négy egymást követő alkalommal, a blokkszerű, felszívódó és kontakt típusú vegyszerek kombinációjával történő permetezés. A lisztharmat előfordulása egyelőre elenyésző, de az időjárás miatt e betegség ellen is ajánlott a védekezés, továbbá a szőlő intenzív növekedése miatt különös figyelmet kell fordítani a zöldmunkára, a hónaljhajtások eltávolítására, a hajtásritkításra is.

– Idén főleg házikertekben, ritkábban ültetvényekben jelentkeztek a szőlőn a fekete rothadás tünetei. Ilyenkor a levélen kivilágosodó foltok jelennek meg, amelyek később beszáradnak. Ezt követően fertőződhet meg a fiatal fürt. A betegség a bogyókon vagy a fürt jelentős részén a zsendülés időszakáig okozhat foltosodást, töppedést. A fekete rothadás ellen a lisztharmat és peronoszpóra ellen használható strobilurin és egyéb felszívódó hatóanyagú készítmények alkalmazhatók eredményesen – közölte a szakember.