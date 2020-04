A jegybank két hétig pihenteti a beérkezett bankókat

A bankjegyek sem jelentenek nagyobb fertőzéskockázatot, mint bármely más, közösségi használatú tárgy. Erre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mellett több európai jegybank és a WHO is felhívja a figyelmet.

A hazai központi bank ugyanakkor hangsúlyozza, a készpénzkímélő fizetési módszerek (például a bankkártya vagy a mobiltelefon) használata esetén, illetve a bankók érintése után is tanácsos az alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. Védekezésként az MNB logisztikai központjában a zárt konténerekben beérkezett bankjegyeket, a vírus túlélési periódusával összhangban, két hétig pihentetik. Az pedig napi rutin volt már korábban is, hogy a kifizetésre szánt pénzkötegeket zsugorfóliázzák, s a csomagok egy 160-170 fokos alagúton haladnak keresztül.

Mindemellett a hazai bankok is igyekeznek hozzájárulni a koronavírus-járvány terjedésének lassításához. A pénzintézetek közül a Zalában az egyik legtöbb fiókkal rendelkező Takarékbank például elkülönítve szolgálja ki a 65 évnél idősebb, illetve fiatalabb ügyfeleit, amiről a takarékok portálján részletes tájékoztatás található. E szerint 10 óra előtt a leginkább veszélyeztetett korosztálynak biztosítanak lehetőséget az ügyintézésre, s mint a társaság közölte, azért választották a reggeli idősávot, mert a fiókokat zárás után fertőtlenítik, így nyitáskor tudják leginkább megóvni az idősebbek egészségét. Tíz után a 65 év alattiakat fogadják, de őket is csak úgy, hogy a fiókban az lehet, akivel éppen az ügyintézők foglalkoznak. Utóbbihoz hasonló intézkedést hozott a legtöbb hazai pénzintézet, s jó néhány – így a takarék hálózat és az OTP is – átmenetileg bezárt több fiókot. A szektor szereplői azt kérik, lehetőség szerint most inkább online intézzék pénzügyeiket a polgárok, és részesítsék előnyben a kártyás, mobilos fizetést.

A Takarékbank arra is felhívja a figyelmet, aki száj­maszkot visel, belépéskor tegye szabaddá az arcát rövid időre, ugyanis biztonsági okokból kamerás rögzítést alkalmaznak, és fontos az azonosíthatóság.