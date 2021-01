A járműpiacra is negatív hatást gyakorolt a koronavírus-járvány

Közel ötödével esett vissza az újonnan forgalomba helyezett személygépkocsik iránti kereslet 2020-ban. Csökkent a kishaszongépjárművek értékesítése is, a motorkerékpároké viszont kismértékben emelkedett.

A fenti eredmények abból az adatbázishalmazból olvashatóak ki, amiket ezúttal is a Datahouse Kft., egy jármű­piaci elemzésekkel foglalkozó fővárosi cég bocsájtott szerkesztőségünk rendelkezésére. A 2020-as recesszió nem meglepő, hiszen az értékesítések csökkenése a koronavírus-járvány hatásai miatt gyakorlatilag az egész évre s a járműpiac egészére jellemző volt, ezt több tavalyi cikkünkben is nyomon követtük. Az éves adatok azonban a tendenciákra is jól rávilágítanak, ugyanis a járműpiac 2020-ban összességében hullámzó teljesítményt produkált.

Az elmúlt esztendőben összesen 128 031 darab újonnan forgalomba helyezett személyautó talált gazdára. Ez 18,9 százalékkal kevesebb, mint a 2019-es adat (akkor 157 909 volt az eredmény), míg a 2018-as mérleghez (136 601 darab) képest 6,3 százalékos a visszaesés. A mélypontot az április és a május jelentette, ebben a két hónapban az előző év hasonló időszakához mérten több mint ötven százalékkal esett vissza az értékesítés. Százalékos összehasonlításban a szeptember volt a legerősebb időszak – abban a hónapban 18,6 százalékkal adtak el több személyautót, mint 2019 szeptemberében –, nominálisan (13 265 darab értékesített személygépkocsival) viszont a november a listavezető, még akkor is, ha a hónap mérlege 6,7 százalékkal alatta maradt az egy évvel korábbinak. Az egész éves recesszióhoz az egy évvel korábban még kiemelkedően jól teljesítő december is hozzájárult a maga 21,1 százalékos visszaesésével. A konkrét számadatokat tekintve nem szerepelt rosszul az év utolsó időszaka (12 713 darab eladott személyautóval a második legerősebb hónapnak bizonyult), ám az előző évi eredményekkel összehasonlítva így is 21,2 százalékos a visszaesés. Pozitív eredményt a már említett szeptember mellett egyedül a január produkált (akkor 4,1 százalékkal növekedett a kereslet), vagyis az év biztatóan indult, a februári 1,4 százalékos csökkenéssel azonban már érezhető volt a recesszió előszele, ami aztán márciusban be is következett.

A 2020-as év az egyes szegmensek versenyében is fordulatot hozott, mert a magyarországi piacon ezt megelőzően éveken keresztül legkedveltebbnek számító SUV-ok, azaz városi terepjárók helyett immár az alsó középkategória tört az élre. Ennek persze olyan okai is vannak, hogy a korábban egységesnek tekintett SUV-ok szegmensét – a járművek teljesítménye, felszereltsége, illetve ára alapján – 2020-ban már több kategóriára bontották szét. A 23,58 százalékos piaci részesedéssel listavezetővé vált alsó középkategória mögött így két ilyen szegmens, az inkább a kisautókkal azonos paramétereket mutató B-SUV (17,81 százalék) és a középkategóriás C-SUV (12,57 százalék) következik. A kisautók piaci részesedése 11,79, a felső középkategóriájúaké 4,95, a nagyautóké 1,1, míg a luxusjárműveké 0,12 százalék volt 2020-ban. A fennmaradó hányadon a többi szegmens (pl. egyterű, mini, sport) osztozik.

Ami a márkák versenyét illeti, 2020-ban is az azt megelőző két évben listavezető Suzuki bizonyult a legkelendőbbnek, ugyanakkor a piaci részesedést tekintve jelentős veszteséget szenvedett el. Míg 2018-ban 14,12 százalékkal, 2019-ben pedig 16,32 százalékkal került az élre, addig tavaly csupán 11,55 százalékot ért el. Ez 14 783 újonnan eladott személygépkocsit jelent, szemben a 2019-es 25 766, illetve a 2018-as 19 292 darabbal. A második helyre a Toyota került 12 672 darabbal (9,9 százalék), ami azért meglepő, mert a japán márka 2019-ben még csak az ötödik, 2018-ban pedig csupán a hatodik helyen állt. A harmadik helyen a Ford végzett 11 741 eladott személyautóval (ez 9,17 százalékos piaci részesedést jelent). A tízes lista további sorrendje: Dacia, Skoda, Volkswagen, Fiat, Kia, Opel és Renault. Ezen márkák közül az egy évvel korábbihoz képest mindössze a már említett Toyota és a Fiat tudta növelni eladott darabszámát, a többiek esetében kisebb-nagyobb mértékben visszaesett az értékesítés. A Dacia például csak 1,13 százalékkal adott el kevesebb személyautót, az Opel esetében viszont 45,76 százalékos a visszaesés (ez magyarázatot is ad a márka esetében kifejezetten rossznak számító 9. helyezésre). A lista 11–20. helyezettjei között szintén jól ismert márkanevekkel találkozunk, sorrendben: Mercedes, Hyundai, BMW, Nissan, Peugeot, Jeep, Volvo, Audi, Citroën, Mazda. Ezen a márkák egyenként 3,71 és 1,19 százalék közti piaci részesedést tudhatnak magukénak. Ami meglepő még, az a Honda 22. helyezése, a japán márka ennél sokkal előkelőbb pozíciót szokott elérni. A Lada pedig 2020-ra teljesen eltűnt a hazai kínálatból. A luxusmárkák a lista alsóbb rétegeiben szerepelnek, a Porsche 249 eladott autóval a 27., a Tesla 72 darabbal a 33., a Maserati 17-tel a 36., a Ferrari 15-tel a 38., a Bentley tizeneggyel a 41., míg a Lamborghini három darabbal az 55. helyen áll.

A kishaszongépjárművek éves értékesítési adatai 15,9 százalékos visszaesést jeleznek, azaz 2020-ban ebből a kategóriából 22 041 darab kelt el, szemben a 2019-ben feljegyzett 26 199-es mennyiséggel. A kategória legerősebb hónapja a december, leggyengébbje a május volt. A 2019-es évhez viszonyítva pozitív eredményt egyedül a szeptember hozott, akkor 556 darabbal értékesítettek többet, mint a megelőző esztendő azonos időszakában.

A kishaszongépjárművek piacán hosszú évek óta a Ford a legerősebb szereplő, 2020-ban ráadásul még a részesedését is növelni tudta (29-ről 31,95 százalékra), ugyanakkor az eladott darabszámok tekintetében veszteséget szenvedett el. A második helyen a Fiat szerepel 12,69 százalékkal, a harmadikra pedig a Toyota lépett elő, az 1907 darab eladott jármű 8,65 százalékos piaci részesedést jelent. A Toyota tehát nemcsak a személygépkocsik terén teljesített jól 2020-ban, hanem a kishaszongépjárművek piacán is, ahol a 2019-ben elért hatodik helyéről lépett előre. A tízes lista további szereplői sorrendben: Renault, Opel, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Dacia, Mercedes.

A motorok piacán ugyan 5,2 százalékos növekedést produkált a 2020-as esztendő, ám az általános gazdasági recesszió itt is érezhető, hiszen 2018 és 2019 között ennél jóval nagyobb emelkedést produkált az eladási adatokat ábrázoló görbe. Ha a számokat nézzük, úgy 2019-hez képest 214 darabos a bővülés, azaz tavaly 4292 újonnan vásárolt motort helyeztek forgalomban, szemben a 2019-ben feljegyzett 4078 darabbal. Értékesítés szempontjából a június hozta a legjobb eredményt, de csak a számok tekintetében (567 motor kelt el a nyár elején), a 2019 azonos időszakaival összehasonlítva – meglepő módon – a december produkálta a legdinamikusabb növekedést, 66,3 százalékot. A másik két kategóriával összevetve a motorok piaca amúgy teljesen más képet mutat. Százalékos összevetésben a januárt enyhe növekedés, a februárt és márciust enyhe visszaesés jellemezte, majd áprilisban itt is beütött a krach, ami májusban is kitartott. Az említett júniusi dinamikus fellendülést júliusban erős megtorpanás, de még mindig pozitív szaldó követte, majd újra megerősödött a piac, s ez a pozitív folyamat decemberben tetőzött. A motoroknál a márkaversenyt évek óta a Honda nyeri, ez 2020-ban sem volt másként. Bár az eladott mennyiség kevesebb volt, mint a 2019-es, s a piaci részesedésük is csökkent (26,95 százalékról 22,25-re), de még így is toronymagasan ők a listavezetők. A második helyen végzett Yamaha 15,75, míg a harmadik BMW 14,77 százalékos piaci részesedést tudhat magáénak. Utóbbi ezzel megelőzte a 2018-ban még ezüst-, majd egy évvel később bronzérmes Suzukit.