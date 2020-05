A hévízi árusok is nagyon várják, hogy a turisták visszatérjenek

Bár még hiányoznak a külföldi és a távolabbról jött hazai turisták a városból, lassan élénkül a termelői piac. Egyre több az árus és a főként helyi, illetve térségbeli vevő, illetve a kínálat is kezd visszatérni a megszokott szintre. Múlt szombaton már 53-an tették mustrára portékájukat, köztük kézművesek is.

A hévízi piac márciusban, a járvány kezdetén bezárt, s egészen húsvét előttig, hat héten át üres volt. Mint Benkő Lajos, a termelői vásártér vezetője emlékeztetett, április elején húsz, kimondottan élelmiszert előállító árussal kezdték újjáépíteni a piacot, elsősorban azért, hogy az ünnepi asztalokra jó minőségű, helyi füstölt és szárazáru, valamint zöldség kerülhessen. Akkor a törzsgárda tagjai pakolhattak ki, de nekik is előzetes regisztrációra volt szükségük, emellett nyilatkozniuk kellett arról, hogy egészségesek és a családjukban sincs beteg. Az új kezdet szűkített nyitvatartást jelentett, de most már ismét heti három napon várják a vásárlókat, a legtöbb, élelmiszert kínáló termelő visszatért, és a korábban ide járó kézművesek fele is megtalálható.

Benkő Lajos azt mondta, az 50 feletti árus ugyan még nem a régi szint, hiszen akkor egy-egy napon akár száznál is többen voltak, de most már szemre is jól néz ki a piac, ami azért fontos, mert a jól ismert szabály szerint a tömeg vonzza a tömeget, vagyis ha valaki benéz, és azt látja, van bőségesen áru és sokan nézelődnek, akkor szívesen betér. Az utóbbi piacnapokon már ez volt a helyzet, s ezt várják a folytatásban is.

– Abban bízunk, hogy május végén, legkésőbb június elején visszajöhetnek a régiségkereskedők is – folytatta a piac vezetője –, mert az emberek szeretnek válogatni náluk, kínálatuk iránt komoly az érdeklődés. Szóval lassan már csak egy dolog hiányzik: a vevő.

A helyzethez képest persze erre sem lehet panasz, de egyelőre helyiek és környékbeliek jönnek elsősorban, köztük keszthelyiek és tapolcaiak, azok, akik korábban is ide jártak például palántáért. Ám Benkő Lajos szerint az lesz az igazi, ha ismét megnyitják a határokat, és jöhetnek a turisták. A termelők főként a német és az orosz ajkúak visszatérését várják, mivel ők kifejezetten kedvelték az itt található termékeket, s akadt, akiből az idők során, visszatérő gyógyvendégként, törzsvevő lett.

Egyelőre szabadtéren és a csarnokban lehet vásárolni, de ahogy nő az árusok száma, idővel megnyitják majd a nagysátrat is. Kint 5-6 méter van az asztalok között, de a szabályok bent is (be)tarthatók, hiszen a standok között 3-4 méter a távolság.

A sztenderd kínálat mellett ezekben a napokban, a szezonnak megfelelően, a palánta, a cseresznye és az eper a népszerű áru, de a minap már megjelentek a gyűjtött erdei gombák, például a vargányák, s bőséges a választék primőrből: salátából, hagymából, retekből is.

– Az árusok kizárólag maszkban és kesztyűben dolgozhatnak, ezt szigorúan ellenőrizzük, a vevőktől pedig a maszk viselését kérjük, amit a nagy részük betart, ám sajnos nem maradéktalan a fegyelem, minden piaci napra jut 1-2 olyan ember, akivel nem lehet dűlőre jutni ez ügyben – összegezte az eddigi tapasztalatait a piac vezetője.

Benkő Lajos kérdésünkre arról is beszélt, a tavasz a túlélésről szólt a termelők számára, de mivel például a füstölt­ áru eláll, a készítők, ha nem is húsvétkor, de azóta fokozatosan értékesíteni tudták készleteiket – persze azért a forgalomban egyelőre jelentős visszaesést kénytelenek elkönyvelni.