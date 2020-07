A héten befejeződhet az árpa aratása Zalában, és rohamosan érik a repce, a búza is

Korábban nagyon kellett volna a csapadék a gabonáknak, hiszen tavasszal, egy korábbi fejlődési stádiumban a gazdálkodók arra panaszkodtak, hogy nem megfelelően bokrosodtak a kalászosok, ami a termés csökkenését vetítette előre. De már minden eső csak az aratást hátráltatja.

Javában tart az őszi árpa aratása, voltak olyan területek, ahol már Péter-Pál napja előtt megkezdték a munkát.

– Minden évben Péter-Pál napja körül arattuk az árpát, idén már előtte egy héttel megérett, és június 23-án elkezdtük a betakarítást, kisebb-nagyobb sikerrel. Mert a kora tavaszi csapadékhiány a mi földjeinken is meglátszik, az árpán és a repcén is. A gyenge, homokos, kavicsos területeken gyengébb a növény, viszont vannak olyan jó adottságú területeink, ahol kimagasló termést aratunk. Ha az időjárás nem szól közbe, csütörtökön be is fejezzük az árpa betakarítását, és átirányítjuk a kombájnokat a repcére. A gyengébb és a jó területeinket is figyelembe véve összességében elérjük a tavalyi jó terméseredményt. Jó a termés hektolitersúlya, 14 százalékos a víztartalma a magnak, tehát szárítani sem kell, csak tisztítjuk – mondta Pál György, a pókaszepetki Zalagrár Kft. ügyvezetője, akivel az árpatábla szélén beszéltünk tegnap arról a termésről, amit két kombájnjuk éppen aratott.

– Összesen 440 hektáron vetettünk árpát takarmány céljára, és egy sertéstenyésztő vállalkozásnak adjuk el takarmányként – közölte még az ügyvezető.

– Teljes gőzzel megy a munka, amikor az időjárás engedi – céloz a hétfői esőre Simonfalvi Elemér, a keszthelyi Agrokem Kft. vezetője. – Sőt, vannak olyan termelőink, akik már az előző viszontagságos, szélviharos hétvégén kezdték volna a betakarítást, de az esővel párosuló nagy szél miatt nem lehetett, és viharkárok is keletkeztek. Az árpa már teljesen érett állapotban van, az egész Dunántúlon folyamatban van az aratása. Egyelőre azt látjuk, hogy az előzetes várakozásokhoz képest egy kicsit jobb a termés, de nem lehet azt mondani, hogy jó. Általában a gyengébb adottságú területeken kezdik az aratást, de hektáronként 4 tonna alatt nem nagyon termett. Viszont hallani 6 tonna fölötti eredményekről is. Ez volumenben jó termés, de azt is tudni kell, hogy a 43 ezer forintos hozamszinten nem biztosít jövedelmet a termelőnek. Nem is keresik az árpát, a koronavírusos időszak a legfőbb felvevő piacunkat, Olaszországot erősen érintette. A húsfogyasztás csökkenése miatt nem kellett a sertés, így a fontos sertéstakarmánynak számító árpa iránt is rendkívül visszaesett a kereslet. Ráadásul ez az alacsony ár nagyon gyenge forint­árfolyam mellett következett be. Mindezt beleszámítva tíz évvel ezelőtti árszintű az idei termés, és nem tartom valószínűnek, hogy ez a helyzet fél éven belül változna – osztotta meg véleményét az integrátor cég vezetője.

– A szerencsések a hét végén már végezhetnek az őszi árpa aratásával. A többség azonban e hét elején állt neki a munkának a megyében. A termések viszonylag jók, 6–7 tonnás és azt meghaladó hozamokról lehet beszámolni, ami meglepetés. Erre nem számított senki, mert a tőszám és a bokrosodás nem úgy alakult a tavaszi szárazság miatt, ahogy kellett volna. Ami viszont nem örvendetes, az az, hogy az árpa fehérjetartalma kicsit alacsonyabb, nem éri el a várt 11–12-es szintet. A hektolitersúly tekintetében is vannak elmaradások. A megyében 25–30 százaléknál tarthat az árpa aratása, de ha nem lesz több eső, akkor ezen a héten be is fejeződhet a betakarítása – mondta Balogh Rudolf, a baki Agrocentrum vezetője.

A szakember hozzátette, rohamosan érnek a búzák is, de legkorábban a jövő hét közepén, végén várható az aratása a korai repcékkel együtt. A szakemberek véleménye egyöntetű abban, hogy a kalászos gabonáknak már nem kellett volna az eső, csak a munkát hátráltatta.

– De ne panaszkodjunk az esőre, mert a szójának, a napraforgónak, a kukoricának nagyon jól jött, ami volt, az a következő hetekre biztosítja az őszi betakarítású növények csapadékszükségletét – tette hozzá Balogh Rudolf.

Érdeklődésünkre Király László, a zalaszentgróti Zalacereália Kft. ügyvezetője elmondta, őszi árpából csak kisebb mennyiséget vásárolnak fel a sertéstáp gyártásához, és véleménye szerint nem lesz gond e takarmánynövény termésátlagával, hozni fogja az elvárásokat.