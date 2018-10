A hazai felnőttképzés előtt álló kihívások

A nemrég zajlott regionális szakképzési tanévnyitón nemcsak a korosztályos, rendezett oktatási keretek közt zajló tanulásról, hanem a felnőttképzés mai helyzetéről is szóltak a szakemberek.

Ma már közhelynek számít, hogy a világ hasznos tudásállományának radikálisan gyors változása miatt folyamatos tanulásra kényszerülünk, s ez szinte valamennyi szakmacsoportra, ágazatra érvényes. A legutóbbi, Zalaegerszegen tartott regionális szakképzési tanévnyitón Pölöskei Gáborné, az újonnan Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára vázolta a szakemberek, irányítók, pedagógusok előtt, hogy milyen kihívások és lehetőségek mutatkoznak a hazai felnőttképzésben.

Hangsúlyozta, a nemzetközi felmérések is igazolják, a munkáltatók ma már nemcsak egy szakmára kiképzett, felkészített munkaerőt várnak, hanem kreatív, gyors problémamegoldó, kritikus, de rugalmas megoldásokat kereső, tárgyalóképes, közösségi, kapcsolatteremtő kompetenciákban erős munkatársakat keresnek. Mindemellé magas érzelmi intelligenciát (EQ) várnak el. Ezeket a képességeket kell erősíteni azokban is, akik felnőtt fejjel vállalkoznak pályamódosításra, vagy kényszerűen muszáj emellett dönteniük. A magyar kormány a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közreműködésével az Irinyi-tervben hat stratégiai ágazatban dolgozza ki a keresletvezérelt, rugalmas tanulási utakat és vonzó szakmai karriert kínáló programot, mely professzionális intézményrendszert feltételez.

A hazai piacon ma 730 bejegyzett, OKJ-s szakma közül lehet választani, miközben Finnországban ez a szám 120, s ezt is 80-ra redukálják, Németország pedig 320-ból most csinál 150- et. Ez is mutatja, tágabb kereteket adva, szélesebb tananyagra kell számítani a jövőben, amelyek a nyitottság érdekében készséget, képességet, digitális kompetenciát fejlesztenek. A közfoglalkoztatottak számára fejlesztett IKER elnevezésű program már ennek jegyében készült. A felnőtt szakképzés is nagyobb súlyt kíván helyezni a vállalati tanműhelyekre a hajdani mester-inas kapcsolat felélesztésével. A Szalézi-iskola kísérleti jelleggel, a dán termelőiskolák mintájára már így működik. A képzés modernizálása érdekében Szakképzési Innovációs Tanács alakult a minisztérium mellett. A felnőttképzésben ma 53 ezer fő tanul, ami ötszöröse a három évvel ezelőttinek.