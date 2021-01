A haszongépjárművek piaca is visszaesett

Az újonnan vásárolt személygépkocsik iránti kereslet visszaeséséhez hasonlóan a haszonjárművek értékesítésében is recessziót hozott a 2020-as esztendő. Járműpiaci áttekintésünk második részét olvashatják az alábbiakban.

Néhány napja a személygépkocsik, a kishaszonjárművek és a motorok értékesítéséről közöltünk hosszabb elemző írást, ebben nemcsak a 2020-as adatokra tértünk ki, de a folyamatok érzékelése érdekében azokat a 2019-es eredményekkel is összevetettük. Most ugyanezt tesszük a haszongépek – azon belül is elsősorban a nagyhaszonjárművek, a buszok és a traktorok – tekintetében is. Ezúttal is a járműpiaci elemzésekkel foglalkozó fővárosi cég, a Datahouse Kft. adatbázisát vettük alapul.

A nagyhaszongépjárművek – vagyis a nyerges vontatók, valamint a három és fél tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsik – piacán már a 2019-es esztendő is visszaesést hozott, ezt súlyosbította tovább a mögöttünk hagyott év. Míg 2018-ban ezen kategóriában 6241, 2019-ben pedig 5272 darab járművet értékesítettek, addig tavaly mindössze 3271 nagyhaszongépjármű talált gazdára. A visszaesés egy év alatt 38 százalék, ami kevésbé magyarázható a koronavírus-járvány és a pandémiás időszak közvetlen hatásával, sokkal inkább az általa okozott gazdasági válsággal (vagy még inkább annak további elmélyülésétől és elhúzódásától való félelemmel).

Az értékesítések terén a mélypontot ebben a kategóriában is a tavasz jelentette, áprilisban az egy évvel korábbi negyedére esett vissza a forgalom, a május néhány százalékkal még ennél is rosszabb eredményt produkált, s még júniusban is nagyon rosszak voltak a mutatók. Pozitív szaldót mindössze két hónap, a július és a szeptember produkált, előbbiben 36,8 százalékkal, utóbbiban viszont mindössze 2,9 százalékkal haladta meg az értékesített nagyhaszongépjárművek száma a megelőző év azonos időszakában feljegyzett adatokat. Ami a kategória egyes szegmenseit illeti, itt nincs meglepetés, vagyis az eladott nagyhaszonjárművek elsöprő aránya (közel háromnegyede) a nyerges vontatókból került ki.

Visszaesés, de az előbbinél jóval kisebb mértékű volt tapasztalható a buszok piacán is. Ez a kategória az elmúlt esztendőben 632 darabos eladást produkált, szemben a 2019-ben mért 711, illetve a 2018-ban feljegyzett 667 darabbal, ami azt jelenti, hogy 2019-hez képest 11,1 százalékos, míg 2018-hoz képest 5,2 százalékos volt a recesszió. A vásárlások időbeni eloszlása viszont igencsak érdekesen alakult, januárban 160 buszt értékesítettek – ez minden bizonnyal egy vagy akár több nagyobb flottabeszerzés eredménye –, míg a második legerősebb hónap az augusztus volt, 67 darabbal. A buszok piacán havi szintű összehasonlításokat a korábbi évekkel nem érdemes tenni, hiszen ebben a kategóriában viszonylag kis számokról van szó, így abból messzemenő következtetések nem igazán vonhatóak le.

A traktorok piaca egészen meglepő eredményt hozott, ennek a kategóriának a járműveiből 2020-ban darabszámra pontosan ugyanannyit értékesítettek, mint egy évvel korábban, aminek a statisztikai valószínűsége amúgy igen csekély. A 3113 eladott traktorból 1735 darab tartozik a legnagyobb, nyolc tonnát meghaladó szegmenshez, ez a piaci részesedés 55,73 százaléka. Ez a szegmens amúgy enyhe (6,57 százalékos) növekedést is produkált 2019-hez képest. Ennél jóval markánsabb az emelkedés a T1 (601–1500 kilogramm közötti önsúlyú) és a T0 (600 kilogramm alatti) szegmensben, előbbinél 37,86, utóbbinál 79,03 százalékos a növekedés.

A T1 kategóriához tartozó járművek eredményében azok az önkormányzati beszerzések is közrejátszottak, amelyeket elsősorban a Magyar Falu Program nyertes pályázataiból finanszíroztak a települések, a T0 szegmens kapcsán pedig elsősorban azt érdemes megjegyezni, hogy bár az a járműpiaci besorolása szerint a traktor kategóriába tartozik, ugyanakkor valójában az egyre népszerűbbé váló quadokat takarja.