A diákmunkában a néhány napos „tűzoltástól” egészen az élethivatásig terjed a skála

A Meló- Diák Iskolaszövetkezet kimutatásai szerint az elmúlt évben száznegyven cégnél nagyjából ezer diák dolgozott Zala megyében. A foglalkoztatási forma népszerűsége nagy és növekszik, elsősorban a rugalmassága miatt.

A Meló-Diák zalai vezetője, Pongrácz Tamás azzal kezdte beszélgetésünket, hogy a diákmunka csúcsidőszaka persze továbbra is a nyár, elsősorban annak a praktikus oknak köszönhetően, hogy az iskolások ilyenkor érnek rá leginkább. Ám egyre több diák vállal munkát tanév közben is, hasznosan töltve el a szabadideje egy részét.

– Nyáron a munkáltatók részéről növekszik a kereslet az idénymunkák miatt (almaszedés, kukoricacímerezés, balatoni vendéglátás), illetve sok cég hidalja át diákokkal a szabadságolások okozta problémákat is – fogalmazott Pongrácz Tamás. – Megrendelőink vannak az egyéni vállalkozóktól a multinacionális cégekig a gazdaság minden szegmenséből, de a legnagyobb számban a hazai kis- és középvállalkozások képviseltetik magukat.

Pongrácz Tamás azt mondja: a diákmunka lehetősége több mint 30 éve létezik, ám a mindennapokban még mindig találkoznak olyanokkal, akik először hallanak felőle – úgy a fiatalok, mint a munkaadók körében.

– A iskolaszövetkezetek előtt álló egyik legújabb kihívás is éppen a kommunikációval kapcsolatos egyébként: meg kell találnunk azokat az új csatornákat, ahol a diákokat például a közösségi médiában a leghatékonyabban tudjuk megszólítani. Erre is szükség van, hogy a piacvezető pozíciónkat meg tudjuk őrizni – folytatta a megyei vezető, aki egyébként úgy látja: ma a keresleti és kínálati oldal nagyjából egyensúlyban van, tehát általánosságban kijelenthető, hogy minden diák talál munkát és minden cég is dolgozót.

– Sok évvel ezelőtt az volt inkább a jellemző, hogy nem tudtunk minden fiatalnak munkahelyet biztosítani – tette hozzá Pongrácz Tamás. – És a kiegyenlítődés persze nem az által ment végbe, hogy manapság kevesebb diák szeretne már dolgozni.

A diákmunka bevezetőben említett rugalmassága pedig mindkét fél szempontjából tetten érhető. A cégek például feltétlen előnyként könyvelhetik el, hogy akár egy hirtelen támadt, néhány napos hiányt is ki tudnak küszöbölni a munkavégzésben diákok gyors „bevetésével”. Míg a másik részről a különleges igényeket is figyelembe tudják venni. Például, hogy barátok úgy jelentkeznek: mindenképpen egy helyre, egy műszakba szeretnének kerülni dolgozni.

– Egyre gyakoribb az is, hogy cégek hosszabb távra terveznek a diákokkal: nem csak egy nyárra keresnek kisegítőket, de kifejezetten olyan fiatalokat akarnak alkalmazni, akik a tevékenységi körükbe vágó tanulmányokat folytatnak, és ezek végeztével akár majd hozzájuk kerülhetnek dolgozni. Ez is abszolút pozitívum és örülünk annak, hogy a diákmunkában erre is van lehetőség.