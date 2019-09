A csemegekukoricát csak addig lehet eladni, amíg zsenge szemű és édes

Magyarországon évente átlagosan 400-500 ezer tonna csemegekukorica terem. Ennek a mennyiségnek körülbelül a harmada fagyasztott állapotban, kétharmada pedig konzervként kerül a hazai és külföldi kereskedelembe, mondta érdeklődésünkre a közelmúltban Sebesta Péter, a FruitVeb Hungary alelnöke, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke.

A fagyasztottan értékesített csemegekukoricát tekintve Európa legnagyobb termelője vagyunk, és a konzervipari feldolgozásban is első vagy második helyen szerepel hazánk. A szakember szerint az idei termés az időjárás miatt gyengébb, és mivel a fel­dolgozóipar és a hűtőipar nem tudta kitölteni a kapacitá­sait, a csemegekukorica-szedés jú­liu­si kezdete óta keresleti piac fogadja a termést. A friss áruként naponta piacra kerülő csemegekukorica minimális része a magyarországi ter­melésnek, de sok vásárló kedvence ez a szezonális termény, amit már javában szednek az ezzel foglalkozó termelők.

E finom csemege jelentős zalai termelője a Pördefölde határában működő Pörde Kft. Mint Kovács Géza, a cég ügyvezetője elmondta, július második felében kezdték a vállalkozás termelésében meghatározó csemegekukorica betakarítását, s már kezdettől az értékesítésnek számukra egy kifizetődőbb módját választották. Nem a feldolgozóiparnak adják át a termést, hanem frissen, napi szállításokkal a budapesti nagybani piacon értékesítik a kiváló minőségű zalai termést.

A gazdálkodó a kilencvenes évek elején vásárolta meg a falu környékén lévő területeket, s gyümölcsfélék és kukorica termelésébe kezdett feleségével. 1994 óta termelnek csemegekukoricát a falu melletti földjeiken.

– A terület hasznosítását tekintve fő profilunk a körte és a szilva, korábban almával is foglalkoztunk. Továbbá diót és évente néhány hektáron még burgonyát is termelünk. A gyümölcsösök és a rétek együtt körülbelül száz hektárt tesznek ki. A terület egyben van, ami nagy értéknek számít. Tervezzük az öntözőrendszer kialakítását is, mert vizünk van a területen. Az árbevétel szempontjából viszont nagyon jelentős arányt jelent számunkra a csemegekukorica, az idei tervek és lehetőségek szerint a bevételünk mintegy negyedrészére a kukoricából számítunk – vázolta érdeklődésünkre a birtok adta lehetőségeket Kovács Géza.

Mint elmondta, sohasem gondoltak takarmánykukorica-termesztésre, és ennek megvan az oka is.

– A takarmánykukorica ára mindig alacsonyabb és elég ciklikus. Másrészt a csemegekukorica friss áruként történő értékesítéséhez a fővárosi nagybani piacon kialakult kapcsolatom volt. Minden évben csak csemegekukoricát vetettünk változó, kettőtől akár több mint húszhektáros területen. Idén például tizenhárom hektáron vetettünk, de tizenegy alkalommal. Ugyanis ahhoz, hogy folyamatosan friss áruval tudjunk megjelenni a piacon, szét kell húzni a termelést. Így július végétől októberig tudunk szállítani. A nagybani piacon 1994 óta bérelt helyünk van, idén pedig már két helyen forgalmazunk a nagybanin. Onnan aztán az ország számos részére viszik a kereskedők, köztük az áruházláncok is a termést. Naponta 3–7 ezer cső közötti mennyiségű friss csemegekukoricát szállítunk értékesítésre.

A piac és a természet diktálja a csemegekukorica betakarítását, hiszen ha friss áruként szeretnék értékesíteni, akkor nem lehet várni, tárolni a termést. Addig lehet eladni, amíg zsenge szemű és édes a kukorica. Mint a gazdálkodó elmondta, a nagybaniról elsősorban budapesti viszonteladók vásárolják tőlük a csemegét, a másik nagy felvevőpiac a Balaton térsége, és jelentősebb mennyiség kerül tőlük még Szombathelyre, Sopronba, Veszprémbe is, de mint hozzátette, Zalaegerszegre is érkezik belőle vissza a nagybaniról.

– A feldolgozóipar, a hűtőházak határozzák meg a piaci árakat. Idén kevesebb a csemegekukorica, üresek a hűtőházak, így csövenként minőségtől függően 80-tól 150 forintig terjednek az árak. Mi első osztályú és extra minőségű, overland és desszert fajtát viszünk a piacra. Zalában szebb a termés, mint az országban másfelé, itt több volt a csapadék, és gyönyörűen nőttek, kiteltek a szemek – mutatta a gazdálkodó.