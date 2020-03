Változatos piacra készüljenek a balatoni befektetők!

Változó piaci körülmények, stagnálás és árkorrekció jellemzi a balatoni ingatlanpiacot.

Ha éppen ott akar nyaraló, ingatlan után nézni, a változatos piac miatt alaposan mérje fel a terepet! Nagy luxus most a szakértői segítség mellőzése – derül ki az ingatlanbazar.hu cikkéből.

Kezdődik a nyaralódömping

A balatoni ingatlanárakat 2019-ben is az erőteljes emelkedés jellemezte, év végén azért behúzta a kéziféket a piac. Nem is olyan meglepő ez, a megszokott téli kereslet-visszaesés is okozza, no, meg az országos tendencia. Azonban Máhl József, a Balaton Ingatlanpont Kft. ügyvezető-tulajdonosa szerint tavasszal egyértelmű emelkedés várható mind a kereslet, mind az árak vonatkozásában.

Bár a balatoni nyaralók iránt mindig nagy az érdeklődés, főként a jelentősebb városok és azok szűkebb vonzáskörzetei keresettek. Balatonfüred, Siófok, Keszthely a legnépszerűbb települések, és jellemzően az árak is ebben a sorrendben csökkennek.

A romantikus, eldugott vidékek kedvelői számára jó hír, hogy a Balaton környékén vannak kevésbé keresett, mégis hangulatos és kedves települések, ahol az árak is kedvezőbbek. Ezek az imént említett városoktól távolabb eső falvakat jelentik. Ilyen például Szentkirályszabadja, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Balatonszabadi, Ádánd, Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás. Érdemes az ingatlanbazar.hu oldalán ezekben a falvakban is keresgélni.

Egy nyaraló értékesítési ideje nem elsősorban az erre szánt időtartam hosszától függ, hanem az adottságoktól, az elhelyezkedéstől és természetesen az ártól. A téli hónapok kevésbé alkalmasak a gyors értékesítésre. Ki akar ködben panorámás ingatlanokat nézegetni?! De a tavasz közeledtével, az első napsugarakkal nemcsak a fecskék, hanem a keresgélő vevők is megérkeznek.

Nyaraló saját részre

– A tavalyi évhez hasonlóan 2020-ban is magas értékesítési darabszámot várunk, az árak várhatóan nem fognak csökkenni, de az ingatlanok tulajdonságai és adottságai közötti különbségek jobban előtérbe kerülnek. Például a roppant közkedvelt Balatonfüred látványosan elhúzott az átlagtól a több, új építésű ingatlan miatt: a Duna House friss statisztikája szerint mintegy 50 százalékkal emelkedtek a füredi árak 2019-ben 2018-hoz képest, Siófokon „csupán” 16%-os drágulás volt tapasztalható – mondta Máhl József az ingatlanbazar.hu-nak. Az északi parton a füredi kistérség a legdrágább, ezt követi az almádi, majd holtversenyben a keszthelyi és a tapolcai kistérség.

A 2018-ról 2019-re történő drágulás mértéke is ebben a sorrendben a legnagyobb: Füred 68%-kal vezeti a sort, az ottani négyzetméterár 587 735 forint volt 2019 ben. Almádiban 2019-ben átlagár 376 793 forint volt az átlagár, Keszthelyen és Tapolcán 353 412 forinttal számoltak a piac résztvevői. A déli parton természetesen a siófoki kistérségben a legborsosabbak az árak 390 365 forintos átlaggal, ezt követi Balatonföldvár (352 369 Ft), Fonyód (248 873 Ft) és Marcali (157 514 Ft) kistérsége.

A kereslet elsősorban a jobb állapotú balatoni ingatlanok iránt növekszik. A szakemberek leterheltsége a felújításra váró ingatlanok keresletének csökkenéséhez vezetett. A legkeresettebb ingatlanoknak továbbra is balatoni panorámával vagy saját vízparttal kell rendelkezniük.

Máhl József elmondta, az elmúlt évben a saját használatra, illetve a csupán befektetési szándékkal vásárolni akarók csoportja is megjelent a tó partján. A szakember idén a magánjellegű vásárlások növekedését várja 70 : 30 százalék arányban. A befektetői érdeklődés csökkenése miatt az ingatlanok árai 2020-ban várhatóan jobban igazodnak a kínált ingatlan sajátosságaihoz.

Mit kínál a magyar tenger?

A tavaszi-nyári programkínálat óriási, csak szemezgetni lehet belőle! Míg északon a füredi hal- és borünnep, a Kékszalag vitorlásverseny, az Anna-bál, a borhetek, a gasztrofesztivál, Balatonalmádiban az Almádi Napok, Keszthelyen a KeszthelyFest és a retró fesztivál bír a legnagyobb vonzerővel, Tapolca legismertebb rendezvénye a májusi Tapolca Tavasz fesztivál.

Délen még mindig Siófok tarol: az elmúlt 10–20 évben egyértelműen Siófok volt a Balaton sztárja, és hiába jött fel a második helyre Balatonfüred, a dobogó felső fokáról még mindig nem taszította le az aranypartos települést.

– Siófok infrastruktúrája, jó megközelíthetősége miatt ma is közkedvelt, Pestről egy óra alatt ide érhet a turista. Zamárdiról se feledkezzünk meg, e két település kéz a kézben élvezi a népszerűséget, és keresettek az itteni ingatlanok. Itt szinte egész nyáron nagy a pörgés, amit a fiatalok imádnak. Ne feledkezzünk a Balaton Soundról, a STRAND Fesztiválról, a Rosé Fesztiválról

– mondta el az ingatlanbazar.hu megkeresésére Makarész András, a CityCartel tulajdonos-ügyvezetője.

A déli part második legnépszerűbb települései Balatonboglár és a vele szomszédos Balatonlelle. Főleg a családosok, kisgyerekesek imádják hosszú, nyugalmat árasztó strandjaik miatt. Nemcsak a rengeteg vendéglátóhely, a büfék sokasága nyom sokat a latba, hanem például a lellei szabadstrand és a Balatonlelle egész területén ingyenes parkolás is.

– Kikötője miatt Balatonföldvár is dobogós: a vitorlások, a hajósok fontos települése, amely impozáns villasorával, nagy fejlesztéseken, felújításokon átesett városközpontjával kedvelt turistacélpont.

A szakember szerint egyre népszerűbb időtöltés a divatsportnak számító vitorlázás, a vitorláshelyekért sorban állás van a kikötőkben. A jogosítvány nélkül is vezethető, elektromos hajók iránt óriási az érdeklődés, egyre több van belőlük. Ezek nem rontják a víz minőségét sem, ráadásul folyamatosan fenntartják az érdeklődést: sok hajótulajdonos cégek, családi rendezvények, legénybúcsúk számára adja bérbe arra alkalmas vízi járművét. Ezért is egyre sürgetőbb az újabb kikötő kialakítása a déli parton.

Makarész András állítja, se szeri, se száma a nyári rendezvényeknek, de az is cél, hogy ne csak jó időben legyen népszerű és aktív a tó körüli élet.

A Balatoni KÖR például télen-nyáron, van, hogy havi rendszerességgel kínál rendezvényeket, ilyen májusban az évadzáró balatoni GasztroPiknik a kompon vagy éppen előtte, márciusban Köveskálon.

