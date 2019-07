Szakmai szervezet: nettó 600 ezer forintos havi bérre van szükség

Az Épületszigetelők, Tetőfedő, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) szerdai közleményében ismertette, hogy a bádogosok átlagos havi nettó fizetése 300-400 ezer forint között mozog, a szakmunkások azonban Ausztriában nettó 800 ezer forintnak megfelelő eurót kapnak havi átlagban, ami az ingázás pluszköltségeivel együtt is vonzó alternatíva.

Kevés a bádogos Magyarországon, sokan vállalnak külföldön munkát, a szakmai szervezet szerint pedig

csak jelentős béremeléssel, 600 ezer forint körüli havi átlag nettóval lehetne a szakembereket Magyarországon tartani.

A kivándorlás nem az egyetlen probléma, emellett

magas a szakemberek átlagéletkora, mivel nincs utánpótlás.

Az ÉMSZ szerint a helyzet súlyosságát mutatja, hogy idén nappali képzésben 11 tetőfedő és 3 bádogos végez, építmény-szigetelő pedig egy sem. Miközben a tetőfedő és bádogos szakmáknál évente,

országosan körülbelül 400, az építmény-szigetelőknél pedig 300 új szakemberre lenne szükség.

A szövetség úgy véli, hogy az utánpótlás hiányának kezeléséhez részben a szakoktatás reformjára, részben pedig a szakmák népszerűsítésérére van szükség.

Előbbinél megjegyezték, fontos, hogy a nappali képzés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a felnőttoktatás, amelybe a szövetség szerint be kell vonni az építőipari cégeket is. Utóbbinál pedig példaként említették, hogy az ÉMSZ egész évben részt vesz a vidéki és fővárosi pályaválasztási kiállításokon, ahol gyakorlati bemutatókkal és információs standdal várja a fiatalokat. Ezen felül a szövetség indítja minden második évben a Fiatal Tetőfedők Világbajnokságára a magyar csapatot. A versenyt tavaly Rigában, jövőre pedig Pekingben rendezik meg, az ÉMSZ most azért lobbizik, hogy a világbajnokság helyszíne 2022-ben Budapest legyen.