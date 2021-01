Adóügyi könnyebbség az otthonra vágyó családoknak és tehercsökkentés a kisebb cégeknek – a pénzügyminiszter helyettese szerint ezek a legfontosabb pontjai 2021 adóügyi változtatásainak.

Tállai András külön kiemelte, hogy sikert hozott a pálinka-szabadságharc, így a magyar gazdák újra adómentesen állíthatnak elő otthon vagy a bérfőzdében párlatot a saját gyümölcsükből. Az államtitkár hozzátette: a kormány akkor is folytatja az adócsökkentést, ha az ellenzéknek ez kifejezett kínt okoz.

Ha új év, akkor új adószabályok – az évtizedes tapasztalatokon nyugvó állítás 2021-ben is igaz. – Nemcsak a szabályok változásához szokhattak hozzá az adófizetők, de az utóbbi években ahhoz is, hogy a módosulások kedvezőbb feltételeket teremtenek – mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyminiszter helyettese, amikor a lap arra kérte, mutassa be a fontosabb adóújításokat.

– Nem volt ez mindig így – tette hozzá Tállai András államtitkár, majd úgy fogalmazott: a Gyurcsány–Bajnai–kormányok idején rendre csak adóemeléseket, megszorításokat hoztak a változtatások.

– Ehhez képest január 1-jén 22 százalékponttal, öt százalékra csökkent az újlakás-értékesítések áfája – kezdte a sort az államtitkár. Úgy vélte, szintén az otthonra vágyó családok helyzetén könnyíthet, hogy a lakásvásárlás – a 2020. december 31. után kötött adásvételi szerződéseknél – mentes lett a vissz­terhes vagyonszerzési illeték alól, ha a vevő családi otthonteremtési kedvezményt használ fel. A mentesség a kedvezmény összegétől és a lakás forgalmi értékétől függetlenül igénybe vehető, és jár akár új, akár használt ingatlan megvásárlásakor. A magánszemélyeknek kedvez az is, hogy könnyebb lesz az esetleges adótartozások rendezése: az érintettek évente egyszer, az eddigi félmillió helyett egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési lehetőséget.

A kisvállalkozások szempontjából a legfontosabb a helyi iparűzési adó átalakítása. Eszerint a felére csökken a helyi teher maximális mértéke, vagyis legfeljebb egy százalék iparűzési adóval számolhatnak 2021-ben az egyéni vállalkozók, az egyéb vállalkozó magánszemélyek, így az őstermelők is, és azok a kisebb cégek, amelyeknek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és az árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb négymilliárd forint.

– Az adókönnyítés mintegy nyolcszázezer vállalkozást hoz kedvezőbb helyzetbe. Ezért is különösen érdekes, hogy a baloldal minden erejével támadja az intézkedést. A jelek szerint elviselhetetlen kínt jelent nekik, ha nincs megszorítás – fogalmazott a miniszterhelyettes.

A kisebb vállalkozásokat érdekelheti az a változtatás is, amely nyomán 12-ről 11 százalékra csökkent a kisvállalati adó, vagyis a kiva mértéke, bevételi értékhatára pedig a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési háromról hatmilliárd forintra nőtt. Az év elejével átalakultak a másik kisvállalkozásoknak szóló adó, a kata szabályai is. Ezentúl a kisadózó vállalkozások tételes adójánál negyvenszázalékos extra adó terheli a katás vállalkozásokat alkalmazó cégeket, ha a megbízások összértéke egy éven belül meghaladja a hárommillió forintot. – Az új teher kizárólag a kifizetések hárommillió forint feletti része után alkalmazandó, s nem a katásnak kell megfizetnie – húzta alá az államtitkár. Hozzátette azt is: a módosítás az igazságosságot növeli, ráadásul az a katások nyolcvan százalékát nem is érinti, vagyis több mint 340 ezer vállalkozás pontosan ugyanúgy adózik majd, mint korábban.

A jövedéki adóról ritkán esik szó, most azonban két ok miatt is szóba hozta Tállai András. – Teljes sikerrel zárult a magyar pálinka-szabadságharc, az év első napjától nem kell adót fizetni, ha a magánszemélyek akár otthon, akár bérfőzdében főzik, főzetik ki cefréjüket. A menetesség 86 liter párlatig él – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Hozzátette: a pálinkafőzés évszázados magyar hagyomány, ilyen értelemben az ország hétköznapjainak szerves része.

– A mostani időszak éppen arra mutat rá, hogy a léte is veszélybe kerül annak, aki feladja régi szokásait, identitását – fogalmazott az adóügyektől távolabb nézve a miniszterhelyettes.

Tállai András végezetül a dohánytermékek jövedéki adójára tért ki, hiszen e teher, szerinte, éppen az unió nyomása miatt nő. A január 1-jei emelést áprilisban újabb követi majd, így a jelenlegi 1400 forintról akár 1600 forintig is felszökhet egy doboz cigaretta átlagára.h

