Rekordforgalom várható a használt autók piacán

A használt autók forgalma rekordot dönthet az idén Magyarországon – prognosztizálja a Das WeltAuto az első háromnegyed év adatai alapján, ám felhívja a figyelmet arra, hogy az autócserék lendülete immár lassul.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a cég a Datahouse adatait idézve ismerteti: az idén január és szeptember között 573 722 használt autó került új tulajdonoshoz, 13,7 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. Hozzáteszik, hogy 2017-ben még 26,5 százalékot nőtt a piac az első háromnegyed év alatt, 2016-hoz viszonyítva.

Tavaly a teljes évben 687 991 használt kocsit írtak át, 10,9 százalékkal többet, mint 2016-ban – közölték korábban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Megjegyzik: a használtautó-import ugyanakkor lejtmenetbe kapcsolt, az idei harmadik negyedévben 2,4 százalékkal kevesebb (40 902 darab) használt kocsit hoztak be az országba, mint egy évvel korábban, hat év után ez volt az első negyedév, amikor visszaesett a behozatal.

Az idén átírt járművek 77,5 százaléka 10 évnél idősebb volt, az ötéves vagy annál fiatalabb kocsik aránya pedig mindössze 12,8 százalék – hívja fel a figyelmet Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója, rámutatva: az emberek túlnyomó része továbbra is készpénzre vesz autót, és alapvetően rövid távra keres megoldást. A hazai autóállomány átlagéletkora közel tizennégy év – figyelmeztetett.

A magyarországi használtautó-piacon az Opel 13,5 százalékos részesedést hasított ki a kilenc hónap alatt (77 168 autó), a második 9,9 százalékos részesedéssel a Volkswagen (56 824 autó), a harmadik legnépszerűbb márka a Suzuki (56 739 autó) lett.

Kitért arra, hogy a dízelautók iránti kereslet tapasztalataik szerint az elmúlt időszak negatív hírei ellenére nem csökkent, mivel korlátozásokat csak a régi, Euro IV, illetve Euro V kibocsátási norma szerinti autóra vezetnek be néhány nyugat-európai nagyváros belvárosában. A Das WeltAuto hálózatában továbbra is népszerűek a gázolajjal hajtott modellek, mivel gazdaságosságban továbbra is verhetetlenek – fűzte hozzá.

A Das WeltAuto a Volkswagen csoport márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használtautó-üzletága, amely 30 értékesítőhellyel rendelkezik országszerte. A hálózat 2017-ben 6784 állapotfelmérésen átesett, szervizelt, garanciális használt autót értékesített, 8 százalékkal többet, mint az előző évben.

Borítókép: Illusztráció