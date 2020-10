Páncéltörő fegyverek gyártásába fog Kiskunfélegyházán a Nobel-díj névadójának gyára

Hadiipari gyártással és termékfejlesztéssel foglalkozó hazai vegyesvállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot Michael Humbek, a német Dynamit Nobel Defence (DND) ügyvezető igazgatója és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos kedden Kiskunfélegyházán, az Arzenál Zrt. fegyverüzemében.

A megállapodás alapján az első két évben a különböző harcjárművek védettségét növelő reaktív páncélzatok (ERA) gyártása valósul meg. Ezzel párhuzamosan

fokozatosan elindul a vállról indítható páncéltörő fegyverek (RGW) alkatrészgyártása is, ami öt éven belül egy teljes egészében hazai előállítású, magyar termékváltozat létrehozásában csúcsosodik ki.

Maróth Gáspár kormánybiztos a szándéknyilatkozat aláírása kapcsán úgy fogalmazott: a kiskunfélegyházi gyár kiépítésekor olyan lehetőségekkel is számoltak, amelyek túlmutattak a kézi lőfegyvergyártás keretein. Ennek köszönhetően most egy olyan ikonikus hadiipari vállalkozással lép partnerségre a gyár, mint a páncélököl gyártásáról ismert Dynamit Nobel Defence. Hozzátette: nem véletlenül esett a választás Kiskunfélegyházára, ahol a szakmai vélemények szerint is az egyik legmodernebb fegyvergyárat hozták létre.

Ezt a gyárat megismerve döntött úgy Németország egyik nagy múltú hadiipari vállalata, a Dynamit Nobel Defence, hogy ipari együttműködésbe kezd Magyarországgal.

Ez a gyár biztosítja azt a nemzetközileg elismert technológiai színvonalat, ahol biztosítva látták, hogy a hadiipari termékeikbe első lépésben, mint beszállító kerülhessen be Magyarország, a második lépésben pedig elindítsák bizonyos termékek gyártását és a fejlesztését

– mondta el a kormánybiztos.

Hozzátette: az elmúlt három év munkájának eredményeként egyre többen ismerik fel, hogy Magyarországnak helye van a nemzetközi hadiiparban, ahol nem csak vásárlóként, hanem gyártóként is megjelent.

Magyarország a hadiiparban bekerült abba a körbe, amelybe az autóiparban a német vállalatok segítségével már belépett – jelentette ki Maróth Gáspár.

Michael Humbek a megállapodás aláírása előtt elmondta: cégük a gyártókapacitás bővítésére törekszik és ennek kerestek megfelelő helyszínt.

Nemzetközi kutatásaik során Magyarországot találták a legmegfelelőbb partnernek, különös tekintettel a magyar kormány támogató hozzáállására és a magyarországi befektetői környezetre.

A felek várakozása szerint a Magyarországon készülő eszközök jelentős része – amelyek között nem csak hadiipari termékek, hanem például tűzoltó berendezések is szerepelnek – exportérdeklődésre tartanak számot.