Naponta 15 ezer maszk készül majd Abaújszántón

Naponta 15 ezer egészségügyi maszkot gyárt majd az állami tulajdonban lévő Kézmű-ERFO-Főkefe-cégcsoport abaújszántói gyáregysége, amelyet szerdán adtak át. A beruházás a gépsorokkal együtt 100 millió forintba került, az üzemben főleg megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára az üzem átadásán azt mondta:

a kormány 2010-től arra törekszik, hogy az emberek megélhetésének középpontjában a munka legyen, olyan legyen a társadalom és a gazdaság, hogy mindenki munkából tudja eltartani magát.

Úgy fogalmazott: a cél az, hogy „segély helyett munka legyen”, a mostani járvány idején is a munka köré kell szervezni a megélhetést.

Jelezte, a Kézmű-ERFO-Főkefe-cégcsoport több ezer megváltozott munkaképességű embernek is munkát ad országszerte.

Szólt arról is, hogy Magyarországon több mint 4,5 millióan dolgoznak a gazdaságban, közülük 150 ezren megváltozott munkaképességűek, az ő akaratuk azonban nem változott meg, magukat is, családjukat is bérből, jövedelemből szeretnék eltartani.

Az államtitkár elmondta:

az abaújszántói komplexum a most átadott üzemmel együtt 117 embert foglalkoztat, közülük 77-en megváltozott munkaképességűek.

Közölte: a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája ma 44 százalékos, ez 2010-ben mindössze 18 százalék volt, „ettől függetlenül van még előttünk munka”.

A beruházásnak köszönhetően a telephelyen felújítottak egy korábban nagyon rossz állapotú csarnokot, amelybe szájmaszkgyártó gépsort telepítettek. Az itt gyártott első 150 ezer maszkot Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szociális intézményeknek ajánlják fel.