Nagyobbak lehetnek a gyógyszeres dobozok

Jövő februártól már csak biztonsági elemmel ellátott gyógyszerek hozhatók forgalomba, a biztonsági elem elhelyezése miatt a gyógyszeres dobozok mérete is megnövekedhet.

Az új rendszerrel Európa egyik legsokrétűbb informatikai adattárháza épül – évi 17 milliárd doboz vényköteles gyógyszer adatait rögzítik jövő évtől az EU-s adatbázisba – mondta Pozsgay Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója a Világgazdaságnak.

Cél, hogy megakadályozzák a hamis orvosságok forgalomba kerülését. Az Európai Bizottság két új biztonsági elemet vezet be: minden gyógyszeres dobozon kétdimenziós vonalkód, továbbá egy dézsmabiztos manipulálás elleni eszköz is lesz. A rendelet 2016-ban lépett hatályba, ám csak 2019. február 9-től kell alkalmazni, így azok a készítmények, amelyek a rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően biztonsági elemek nélkül kerültek forgalomba, a lejáratuk napjáig árusíthatók lesznek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy közel öt évig egy készítményből akár kétféle is elérhető lesz: a kódolt és a kódolatlan változat is – mondta a főigazgató. A biztonsági elem elhelyezése miatt a gyógyszeres dobozok mérete is megnövekedhet, ám a dobozban lévő orvosság közvetlen csomagolásának mérete nem változik, így előfordulhat, hogy egy nagyobb dobozban csúszkál majd a készítmény.

Borítóképünk illusztráció

MTI Fotó: Mohai Balázs