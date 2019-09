Nagy az érdeklődés a kistelepüléseken a Falu Program iránt

A Magyar Falu Program népszerűségét jelzi, hogy már a potenciális pályázók, vagyis az ötezer lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések 96 százaléka regisztrált a programra – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Gyopáros Alpár közölte: a közel 2900 jogosult település közül mintegy 2800, továbbá közel 1100 egyházközség már kifejezte érdeklődését a program iránt. 92 százalékuk már be is nyújtotta legalább egy felhívásra a pályázatát és 55 százalékuk már nyert is forrást a meghirdetett településfejlesztési és közösségi célok megvalósítására – ismertette a politikus.

Önkormányzatok és egyházközségek is pályázhatnak A kormányzat a múlt év decemberében döntött az idén legalább 150 milliárd forint felhasználásáról szóló program elindításáról. Ez a pénz a falusi családi otthonteremtési kedvezményre (csok), a mellékutak felújítására és helyi életminőséget javító intézkedésekre fordítható. Az önkormányzatok mellett egyházközségek is pályázhatnak a meghatározott célok mentén – emlékeztetett a kormánybiztos.

Az elmúlt időszakban már öt célterületen hirdettek eredményt. Ezek az önkormányzati és egyházközségi közösségi terek, orvosi rendelők fejlesztése, orvosi eszközök beszerzése, valamint sportparkok megvalósítása.

Ugyanakkor további célterületekre helyeznek ki forrásokat: óvodafejlesztés, falu- és tanyagondnoki szolgáltatások támogatására buszbeszerzés, belterületi közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzése, önkormányzati utak felújítása, járdaépítés, egyházi és önkormányzati temetők fejlesztése, polgármesteri hivatalok, faluházak felújítása, óvodaudvarok rekonstrukciója és óvodai sportprogramok megvalósítása – sorolta.

Gyopáros Alpár arról is beszámolt, hogy uniós forrásokat is be kívánnak vonni a kistelepülések fejlesztésébe. Ennek nyomán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében két, összesen 108 milliárd forintnyi pályázati felhívás jelent meg a nyáron. A pénz a falvak és kisvárosok bölcsődéinek építésére, illetve belterületi csapadékvíz-elvezetésre használható fel – ismertette a kormánybiztos.