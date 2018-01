Maradhatnak az öreg autók a tanulóvezetők oktatásában

Mintegy 5100 személygépkocsi rendelkezik vezetésoktatásra jogosító engedéllyel hazánkban, a járművek átlagéletkora pedig tizenhárom év.

Míg januártól már csak tíz évnél fiatalabb autóval lehet taxizni Magyarországon, addig a leendő B kategóriás gépjárművezetőket képző iskoláknál nincs ilyen megszorítás – ez derül ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Világgazdaságnak adott válaszából, vagyis lényegében bármilyen életkorú járművön gyakorolhatnak a tanulók.

A fejlesztési tárca tájékoztatása szerint mintegy 5100 oktatójármű rendelkezik érvényes időszakos műszaki vizsgával, átlagéletkoruk 13 év. Összehasonlításképpen a legutóbbi adat szerint a teljes hazai személygépkocsi-állomány átlagos kora valamelyest magasabb, 13,9 év.

Az autósiskolák közötti piaci versenyben az életkorra vonatkozó jogszabályi előírás nélkül is fontos versenyképességi tényező a tanulók számára biztosított járműpark minősége, színvonala – hangsúlyozta a tárca. Az életkor tehát versenypiaci tényező az egyébként népes kínálatban. Jelenleg ugyanis 920 képzőszervnek van képzési engedélye B kategóriás járművezető-képző tanfolyam megtartására. Az oktatójárművek életkorára vonatkozó kitétel tehát nem szerepel az elvárások között, de azt előírja a jogszabály, hogy a járműnek – B kategória esetében – legalább négyajtósnak és ötszemélyesnek kell lennie. Az is szerepel a rendeletben, hogy csak olyan autót lehet oktatási célra használni, amely óránként legalább száz kilométeres sebesség elérésére alkalmas. Kötelező tartozékként a járműnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, az autónak az oktatói és hátsó ülésekről is jól látható oldalhelyes irányjelző visszajelzővel, kettős pedálrendszerrel, három visszapillantó és két pótvisszapillantó tükörrel kell rendelkeznie.

A B kategóriás jogosítvány esetében a tetőtáblán lévő feliratoknak („Autósiskola”, valamint „T” jelzés) olvashatónak kell lenniük. A képző szerv nevének és címének opcionális feltüntetésére különleges előírás nincs, azonban a kilátásra, reklámozásra és a díszítésre vonatkozó általános előírásokat alkalmazni kell. Az oktatáshoz használt járművek kormánykerekére – a mozgáskorlátozottak részére előírt segédberendezéseken kívül – semmilyen kiegészítő segédeszköz nem szerelhető fel.

Az öregedő oktatójárműpark nem gátolja a tanulni vágyókat: az elmúlt években egyre többen tettek sikeres B kategóriás KRESZ-vizsgát, 2016-ban már több mint százezren. Kimagaslóan sokan vizsgáztak a 17–18 évesek közül, de még a 16–20 év közöttiek száma is meghaladta az 57 ezret. A sikeres alapvizsgák aránya az elmúlt években 60 százalék körül alakult. Az összes B kategóriás vizsgadíjbevétel (vagyis az elsőre sikeres és a pótvizsgákból befolyó összeggel együtt) 2016-ban meghaladta a 3,6 milliárd forintot – közölte a Világgazdasággal korábban az NFM.

Borítóképünkön tanulóvezetők várakoznak a gépjárművezetői gyakorlati vizsga előtt a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Budaörsi úti oktatási központjának udvarán. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd