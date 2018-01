Londoni előrejelzés: 4,8 százalék is lehetett az éves magyar GDP-növekedés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KORSÓS SÁNDOR

életének 61. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. január 25-én, csütörtökön 10.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.

Gyászoló család

"Örök az arcod, nem száll el szavad,

Minden emléked a szívünkben marad."

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

CSICSÓ FERENCNÉ

szül. Németh Mária

életének 86. évében itt hagyott bennünket.

Temetése 2018. január 25-én, csütörtökön

12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.

Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik

és gyászunkban osztoznak.

Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.

Gyászoló család

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,

Búcsúztam volna tőletek,

De erőm nem engedett,

Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk,

testvérünk és sógorunk,

FÜLÖP GYÖRGY

volt olaszfai lakos

életének 72. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése 2018. január 25-én, csütörtökön 15 órakor lesz a söjtöri nagy temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise.



Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik utolsó útjára elkísérik

és gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család

"Könnyes az út, mely hozzád vezet,

örökké őrizzük emlékedet."

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

FILÓ GUSZTÁV

keszthelyi lakos

életének 59. évében

súlyos betegségben elhunyt.

Végső nyugalomra helyezése 2018. január 26-án,

pénteken a 10 órakor kezdődő gyászmise után lesz a nemesrádói temetőben.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunkat utolsó útjára elkísérik és osztoznak soha el nem múló fájdalmunkban.

A gyászoló család

"Ott van a múltunk egy távoli tájon,

s az elveszett éveket el lehet érni újra.

Nem süllyed el semmi, ha nem felejtjük el,

hogy élnek az emlékek még valahol."

Megrendülten tudatjuk, hogy

BENCSIK LÁSZLÓ

iharosi lakos

59 éves korában elhunyt.

A hamvasztás utáni gyászmise 2018. január 26-án, pénteken 13 órakor kerül megtartásra az iharosi katolikus templomban, majd a temetőben veszünk tőle végső búcsút.



Részvétnyilvánítás mellőzését kifejezetten kérjük!

Gyermekei

"Búcsúztam volna tőletek,

De erőm nem engedett,

Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..."

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik

ismerték és szerették, hogy

HUSZÁR JÁNOS

a Zala Volán nyugdíjasa,

volt beleznai lakos

83 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. január 29-én, hétfőn 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben.

Gyászmise előtte 12 órakor a kórházkápolnában.



Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára

elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.

Gyászoló fia, menye, unokái és dédunokái

"Látod, nem tűntem én el, csak messzebbre mentem.

Ott vagyok a fűben, fában, most is itt vagyok csak egy más világban.

Lelkem él és élni fog, nem számít ki mit is mond.

Várlak barátim, várlak titeket,

nyitom majd a kaput, de addig ti még sokáig éljetek."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

PÁLFI MIKLÓSNÉ

szül. Guzmics Ilona

84 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. január 25-én, csütörtökön 13 órakor lesz

a pálfiszegi temetőben. Előtte gyászmise a helyi templomban.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik.

Szerető lánya: Katalin és a rokonság

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

NÉMETH JÁNOSNÉ

halálának 1. évfordulóján.

A gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki mindig mellettünk álltál,

te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél,

szereteted szívünkben örökké él..."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

KISS JÓZSEFNÉ

szül. Hegedűs Mária

életének 77. évében elköltözött az angyalok közé. Temetése 2018. január 25-én (csütörtökön)

14 órakor lesz az óhídi temetőben.

Előtte gyászmise 13.30-kor.

Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak.

Gyászolják: gyerekei és családjaik

"Nem vársz minket ragyogó szemekkel,

nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

Telhetnek napok, múlhatnak évek,

Szívből szerettünk, s nem feledünk téged."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

KOVÁCS JÓZSEFNÉ

szül. Körössi Anna

életének 96. évében rövid szenvedés után

csendesen megpihent.

Temetése 2018. január 24-én, szerdán 15 órakor

lesz a németfalui temetőben

Előtte 14 óra 30 perckor gyászmise.



Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család

"Véget ért a szenvedésed,

Szívedben már nyugalom.

Miénkben, kik itt maradtunk,

El nem múló fájdalom."

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

PÁLFI JÓZSEFNÉ

szül. Balogh Éva Mária

életének 66. évében elhunyt. Temetése 2018. január 24-én, szerdán 13 órakor lesz a pálfiszegi temetőben.

Előtte 12.30-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó

útjára elkísérik

és gyászunkban osztoznak.

A részvétnyilvánítás

mellőzését kérjük.

Gyászoló család

"Mikor a testemet roskadozva vittem,

Váratlanul csendben átölelt az Isten..."

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk

és ükmamám,

TAKÁCS JÓZSEFNÉ

szül. Egyed Mária

(volt hagyárosböröndi lakos)

2018. január 18-án, életének 101. évében örökre megpihent. Temetése 2018. január 25-én, csütörtökön 13.30-kor

lesz Zalaegerszegen

a Göcseji úti temetőben. Gyászmise aznap reggel 8 órakor a Kertvárosi templomban.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

CSISZÁR SÁNDOR

életének 85. évében elhunyt. Temetése

2018. január 24-én,

szerdán 14 órakor lesz

a zalaistvándi temetőben.

Egyúttal köszönetet

mondunk mindazoknak,

akik utolsóútjára elkísérik

és gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család

"Szemét örökre lezárta, a szív megszűnt dobogni."

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy

SZALLER JÁNOS

MÁV nyugdíjas

életének 81. évében elhunyt.

Temetése 2018. január 25-én, csütörtökön 15 órakor

lesz a vasboldogasszonyi temetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára

elkísérik és gyászunkban osztoznak.

Szerető családja

"Ki tudja merre, merre visz a végzet,

Göröngyös úton, sötét éjjelen..."

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám

KAPY ENDRÉNÉ

szül. Póth Zsuzsanna

életének 76. évében

szerető szíve örökre megpihent.

Végső búcsút 2018. január 26-án, pénteken

13.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik utolsó útjára elkísérik.

Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.

Gyászoló lánya és családja

"Maroknyi fény, tengernyi bánat,

és mélységes csend maradt utánad.

Örök mosolyod még most is látjuk,

hogy belépj az ajtón, még most is várjuk.

Nagyon hiányzol."

Fájó szívvel emlékezünk

VARGA LAJOS

halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

"Nem vársz minket ragyogó szemekkel,

Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

Telhetnek napok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, s nem feledünk téged."

Fájó szívvel emlékezünk

GOMBOS GYULÁNÉ

szül. Németh Anna

halálának ötödik évfordulóján.

Szerető családja

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel,

hogy

TÖRÖK LÁSZLÓ

90 éves korában elhunyt.

Temetése január 24-én,

szerdán 13.45-kor lesz az ortaházi temetőben.

Előtte 13 órakor gyászmise.

A gyászoló család

"Isten országa legyen a a te hazád,

Nyugodjál békében drága édesanyám...!

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik

ismerték és szerették, hogy édesanyám,

nagyanyánk és dédink,

ÖZV. HORVÁTH ANTALNÉ

szül. Vesztróczi Róza

sánci lakos

rövid szenvedés után 87 éves korában örökre megpihent.

Temetése 2018. január 24-én, szerdán 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben.

Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban.



Köszönjük mindazoknak, aki utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.

A gyászoló család