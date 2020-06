Létrejött a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs

A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (GOP) elsődleges célja a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, ezért azonosítja és felszámolja azokat az adminisztratív szabályokat, bürokratikus terheket, amelyek fékezik a gazdaságot, akadályozzák a vállalkozások működését – mondta a pénzügyminiszter a testület alakuló ülését követő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Varga Mihály elmondta, hogy a törzs négy fő területre koncentrál:

figyelemmel kíséri és ellenőrzi a magyar gazdaság védelme érdekében hozott kormányzati intézkedések végrehajtását, véleményezi a magyar gazdaság védelme szempontjából releváns kezdeményezéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra. A testületnek fontos szerepe van a vállalkozások tevékenységét akadályozó tényezők megszüntetésében, példaként egy-egy beruházást gátló szabályozást, a fejlesztési források kihelyezését nehezítő előírást vagy az indokolatlan adminisztrációs terheket említette.

Közölte, a kormány a Gazdaságvédelmi operatív törzs vezetésével a pénzügyminisztert bízta meg.

Kérdésre válaszolva Varga Mihály közölte,

a testület a tervek szerint 2022 végéig fog működni.

Reményét fejezte ki, hogy a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésével a járványhelyzet addigra megoldódik.

Arról is beszámolt, hogy a törzs következő ülésén Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt fog venni, aki a vállalkozások helyzetéről számol majd be.



Magyarország a járvány elleni védekezés új szakaszába lépett: az emberek egészségének megvédését követően a gazdaság újraindításán van a sor – jelentette ki Varga Mihály. Hozzátette, hogy ennek érdekében hozták létre a gazdaságvédelmi alapot, amelynek idei 923 milliárd forintos keretéből eddig 904 milliárd forintot használtak fel a munkahelyek megóvására és az új beruházások támogatására. Ugyanakkor jelezte, ez az összeg nem tartalmazza az ideiglenes adó- és járulékkedvezmények és a hiteltörlesztési moratórium hatását.

A testület tagjai Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, a fogyasztóvédelemért felelős vezető, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító államtitkár. A törzs ülésein tanácskozási joggal vehet részt a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzési Hatóság képviselője és a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi vezetője.

A miniszter szerint Magyarország az elmúlt hét évben tapasztalt folyamatos gazdasági növekedésnek köszönhetően tudott a gazdaság újraindítására ilyen nagyságrendű forrást biztosítani.

Közölte,

a járvány alatt a magyar gazdaság teljesítménye áprilisban érte el a mélypontját, májusban azonban már megkezdődött a kilábalás.

Varga Mihály elmondta, a kormány azért dolgozik, hogy az idei – várhatóan 3 százalékos – gazdasági visszaesés után 2021-re Magyarország minél előbb vissza tudjon kerülni arra a növekedési pályára, amelyen a válság előtt volt, valamint, hogy jövőre a gazdasági növekedés üteme érje el a 4,8 százalékot.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter (középen), mögötte Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke (b), Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke (b2), Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) vezető államtitkár (j2) és Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) elnöke (j)