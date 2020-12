Januártól kedvezőbben adóznak a családi gazdaságok (videó)

Részletesen tájékoztatja az érintetteket a NAK a változásokról.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A családi gazdaságokról szóló, 2020. évi CXXIII. törvény révén 2021 januárjától kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások. A jogszabály új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja az őstermelőkre vonatkozó szabályokat, a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi az adózási rendszert.

A NAK külön internetes oldalon is összefoglalja az új jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókat. Itt részletesen megismerhető a szabályozás, ki-ki aszerint is tájékoztatást kaphat, hogy jelenleg melyik kategóriába tartozik. Az aloldalon elérhető egy adózási kalkulátor, megismerhetőek a jövőbeni működési formák, illetve az is, hogy az év végéig kinek milyen teendője van a változásokkal kapcsolatban.

A kamarai internetes portál családi gazdaságok reformjával kapcsolatos átfogó, tájékoztató oldala számos lényeges információt tartalmaz, melyek a megújuló gazdasági környezetben való pontos tájékozódást segítik elő. Az oldalon található interaktív ikonsorból elérhetőek a különböző gazdálkodói formák szerinti „kisokosok”, bemutató videók, továbbá őstermelői adózási kalkulátor, az új szabályozást bemutató kiadvány, egy gyakori kérdések aloldal és egy blokk a téma aktuális híreivel.

Rögtön a főoldali kiválasztási ábra alatt található a reform összefoglaló tájékoztató videója (), az alatta lévő kilencoldalas, letölthető általános kisokos rávilágít a reform előzményeire és bemutatja a változásokat.

A weboldal eleme a minden aloldal alján megjelenő Hírek blokk, ahol könnyedén elérhetőek az aktuális információk. A híreken kívül minden aloldal szélén megtalálható az Őstermelői adózási kalkulátor, mellyel mindössze négy adat megadásával megbecsülhető a várható adókötelezettség. Ha az érdeklődő elakadna a kalkulátor használatában, egy letölthető használati útmutató is segítségére van. A kalkulátor alatt lehetőség van letölteni a családi gazdaságok reformjáról szóló összefoglaló kiadványt, ami teljes körű tájékoztatást ad a 2021. január 1-jétől hatályba lépő törvényről. Szintén a portál jobb oldalán található a „Gyakran ismételt kérdések” fül, ami az általánosan felmerülő kérdésekre ad választ.

Az őstermelők aloldalon található külön az őstermelőkre vonatkozó tájékoztató videó, alatta pedig letölthető az őstermelői kisokos.

Az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) aloldalon az érintetteknek szóló tájékoztató videó látható, valamint egy hozzá tartozó, letölthető kisokos.

A családi mezőgazdasági társaságok (CSMT) aloldalon egy az új formát bemutató összefoglaló videó található, illetve egy kapcsolódó kisokos.

Mindemellett a NAK ügyfélszolgálata minden kérdésben áll az érdeklődők rendelkezésére, az [email protected] e-mail címen.

Borítókép: illusztráció