ITM: folytatódik a Magyar Multi Program

Százmilliárd forint forrásra pályázhatnak a vállalkozások.

Ezt ne hagyja ki! Amikor vergődött az ország: Gyurcsány és válságtetéző kormánya

A kormány célja az 5,5 százalékos gazdasági növekedés, ezért minden eddiginél több forrást szánunk a Magyar Multi Programra, hogy az ígéretes hazai vállalkozásokat hozzásegítsük a nagyvállalattá váláshoz. Ezt biztosítja a Magyar Multi Program ma megjelent újabb felhívása is – jelentette be György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a tárca hétfői közleménye szerint.

A harmadik alkalommal, minden eddiginél nagyobb, 100 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett Magyar Multi Programban 100 millió forinttól 2,5 milliárd forintig terjedő támogatást igényelhetnek a vállalkozások, a megvalósítás helyszínétől függően előreláthatóan 35-50 százalék közötti támogatási intenzitás mellett – tette hozzá.

A felhívás a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező élvonalbeli technológiai megoldások bevezetésére, illetve bővítésére vállalkozó, innovatív kis- és középvállalkozások átfogó fejlesztéseit támogatja. Ennek érdekében a technológiai és infrastrukturális beruházások támogatása mellett lehetőséget biztosít szakértői szolgáltatások igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, szellemi tulajdoni oltalomszerzés, marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén – írták a közleményben.

Ismertették: a felhívásra azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek tartós fejlődése komplex fejlesztési támogatás biztosításával segíthető elő, illetve az olyan, gyorsan növekvő cégek, amelyek a támogatás révén tovább erősödhetnek, és így a nemzetközi piacokon is érvényesülni tudnak. Kérelmet nyújthatnak be továbbá a nemzetközi értékláncokban résztvevő vállalkozások, illetve azok a cégek is, amelyek nemzetközi piacra termelnek, és már most is jelentős export-árbevétellel rendelkeznek.

A Magyar Multi Program kiválósági pályázat, a legjobbaknak szól, hiszen az éllovas hazai vállalkozások további fejlődése magával húzza a hazai kisvállalkozói szektort is. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a programban résztvevők a támogatásért cserében vállalják, hogy a gazdasági növekedésnél háromszor gyorsabb növekedést produkálnak. Emellett, a pályázati folyamatot megelőzi az úgynevezett előminősítés, ahol elismert szakértői testület vizsgálja meg a vállalkozás teljesítményét, fejlesztési tervét, a legversenyképesebb beruházások támogatása érdekében – tette hozzá az államtitkár.

Az előminősítést az IFKA NKft. végzi, a tanúsítványok birtokában a kérelmeket 2021. október 11. és 2022. szeptember 1. között lehet benyújtani – áll a közleményben.