Falusi civil szervezeteknek jutott az alapból

A Magyar falu program keretében idén bejelentett 22 pályázati kiírásból már a tizedikben tudtak eredményt hirdetni – számolt be róla a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta: az önkormányzatok és az egyházak mellett a falusi civil szervezetek is kulcsszerepet játszanak kistelepülések életében.

Csaknem 1600 civil szervezet nyert forrást a Magyar falu programon belül működő Falusi civil alapból összesen ötmilliárd forint értékben – jelentette be tegnap a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár felidézte: idén az ötezer lakos alatti településeken működő civil szervezetekkel bővült a program kedvezményezetti köre, amelyek számára tavasszal írtak ki pályázatot. Tájékoztatása szerint az érintett szervezetek választhattak, hogy hatmillió forintig ingatlanfejlesztésre, kétmillió forintig gépjárműbeszerzésre, szintén kétmillió forintig egyéb eszköz beszerzésére vagy programok, rendezvények megvalósítására pályáznak ugyancsak kétmillió forint erejéig.

A kormányzat ötmilliárd forint értékben támogatja 1572 kistelepülésen működő civil szervezet egy-egy nyertes pályázatát – közölte a kormánybiztos. Mint kiemelte, így minden második településen található nyertes civil szervezet.

A Magyar Nemzet cikke szerint a kormánybiztos szólt arról is, hogy az érintett szervezetek nagyjából ugyanakkora arányban pályáztak az egyes tevékenységek támogatására, a pályázatban vállaltakat 2021 év végéig kell megvalósítaniuk. A nyertes pályázatokat a Kormány.hu oldalon teszik közzé. Gyopáros Alpár hangsúlyozta azt is, hogy az önkormányzatok és az egyházak mellett a falusi civil szervezetek is kulcsszerepet játszanak kistelepülések életében, „a közösségi élet motorjai”. Beszámolt arról, hogy a Magyar falu program keretében idén bejelentett 22 pályázati kiírásból már a tizedikben tudtak eredményt hirdetni.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a Falusi civil alapnak köszönhetően olyan forrásokhoz is hozzájuthattak a civilek, amelyekhez korábban nem. A Falusi civil alap nagyon hasznosan egészíti ki a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati rendszerét – hangsúlyozta, majd emlékeztetett: október 12-én írták ki a jövő évi NEA-pályázatokat, amelyekben „soha nem látott mennyiségű forrásra”, 9,3 milliárd forintra, 2022-ben pedig 10,5 milliárd forintra lehet majd pályázni.