Az NGM és az MNB is 4 százalék körüli 2017-es GDP-növekedést vár

A növekedési ütem tavaly elérhette a 4,1 százalékot, idén pedig 4,3 százalékra gyorsulhat Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára szerint.

A Euromoney gazdasági szaklap Bécsben megrendezett idei, közép- és kelet-európai fórumán (The Central and Eastern European Forum 2018) Hornung Ágnes, az NGM pénzügyekért felelős államtitkára azt mondta, a tavalyi növekedési ütem várhatóan elérte a 4,1 százalékot, ami idén 4,3 százalékra gyorsulhat. Az NGM prognózisa szerint az államháztartási deficit – az uniós normák szerint – a GDP 2 százalékára várható, szemben a kormány eredetileg tervezett 2,4 százalékos mutatójával. A kedvezőbb deficit mögött szavai szerint egyebek mellett az áll, hogy a munkáltatók és munkavállalók képviselőivel aláírt hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően magasabb adóbevétele lett a büdzsének, pedig egyes adónemeknél csökkentek is az adókulcsok.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója kiemelte: a jegybank szakértői 4 százalék körüli gazdasági növekedést valószínűsítenek 2017-re, és azzal számolnak, hogy a beruházások 20 százaléknál is nagyobb mértékben bővültek. A háztartások és az állam beruházásainak jelentős növekedése idén is folytatódik, várhatóan idén szintén kétszámjegyű lesz az ütem. A háztartások fogyasztása a növekedés motorja marad a jövőben, emellett jók a magyar gazdaság exportkilátásai is – mondta.

Virág Barnabás megerősítette, az infláció 2 százalék körül alakul a jövőben is, a jegybank által elfogadott 3 százalék körüli inflációs cél 2019 közepére érhető el. Magyarország folyó fizetési mérlege a jövőben is – bár a mostaninál kisebb mértékben – folyamatosan többletet mutat majd, így 2020-ban, vagy azt követően az ország nettó hitelfelvevőből, nettó megtakarítóvá válhat – fejtette ki.