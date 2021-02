Az energiahivatal pályázatot hirdetett az Elmű-Émász 2,2 millió fogyasztójának átvételére

Az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. befejezi a villamos energia egyetemes szolgáltatását, 2,2 millió felhasználójának átvételére az energiahivatal közzétette a nyilvános felhívást; az érintett felhasználók ellátása zavartalan marad, az ügyfeleknek egyelőre semmi teendőjük nincs.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) csütörtökön azt közölte az, hogy az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. kezdeményezte villamos energia egyetemes szolgáltatói engedélye visszavonását, valamint 2,2 millió ügyfelét átvevő szolgáltató kijelölését a MEKH-nél, a hivatal pedig közzétette a nyilvános felhívást a felhasználók átvételére.

A tájékoztatás szerint a MEKH a jogszabályok alapján az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt a szolgáltató kérelmére kizárólag akkor vonhatja vissza, ha továbbra is biztosított marad a felhasználók folyamatos ellátása. A hivatal ennek érdekében intézett felhívást a villamos energia egyetemes szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező cégekhez, hogy lehetővé váljon az átadó szolgáltatási területén található felhasználók átvétele.

A felhívásra a Magyarország területén érvényes villamos energia egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatók tehetnek ajánlatot 30 napon belül. A hivatal a beérkező ajánlatokat átfogóan értékeli, és az ellátásbiztonság szempontjai alapján választja ki a legkedvezőbbet – hangsúlyozta a MEKH.

A szolgáltatóváltás azokat a Budapesten és Pest megyében, valamint Északkelet-Magyarországon élő, alapvetően lakossági ügyfeleket érinti, akik jelenleg egyetemes szolgáltatás keretében vásárolják az áramot az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.-től.

Az átvétellel érintett 2 207 640 felhasználónak nincs teendője, villamosenergia-ellátásuk az átadás-átvételi folyamat idején is zavartalan marad. Változatlan módon kapják és rendezhetik áramszámláikat, a váltásról pedig a megszokott kommunikációs csatornákon folyamatos és teljes körű tájékoztatást kapnak szolgáltatójuktól – hívta fel a figyelmet az energiahivatal.

Az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.-vel versenypiaci szerződésben álló ügyfelekre a szolgáltatóváltás nem vonatkozik, számukra a vállalat a jövőben is változatlanul biztosítja a villamosenergia-szolgáltatást.

Az Elmű-Émász arról tájékoztatott, hogy a vállalatcsoport a folyamat zökkenőmentes lebonyolítása érdekében minden szakmai támogatást megad a hivatalnak és a leendő új egyetemes szolgáltatónak.

A társaság hangsúlyozta, hogy

a változás a villamos energia szolgáltatás minőségét nem érinti.

A szolgáltatóváltás pontos időpontjáról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal dönt.

Az egyetemes szolgáltatási engedély visszaadását követően a villamos energia hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az Elmű Hálózati Kft. lesz. Így a cégcsoport kapcsolatban marad lakossági ügyfeleivel is, az áramhálózat üzemeltetőjeként a jövőben is garantálja majd számukra a biztonságos és magas színvonalú villamosenergia-ellátást, fejleszti és karbantartja hálózatát. Emellett feladata a többi között a mérőórák felszerelése, cseréje, ellenőrzése és szükség szerint helyszíni leolvasása is – jelezte a vállalatcsoport.

Az északkelet-magyarországi áramhálózatot üzemeltető és az ott élő ügyfeleket ellátó Émász Hálózati Kft.-t korábbi bejelentésének megfelelően az E.ON Hungária Csoport az MVM Csoportnak tervezi értékesíteni.

A Elmű-Émász társaságcsoport az E.ON Hungária Csoport tagja. A mostani döntés része annak a 2019-ben bejelentett átalakítási folyamatnak, amelynek eredményeképpen az E.ON Hungária Csoport egy földrajzilag koncentrált területen működő, hatékony, stabil, eredményes társaság lesz. Az E.ON Hungária Csoport két fő célja az ügyfelei minél magasabb színvonalú kiszolgálása, valamint Magyarország és a magyar gazdaság sikeréhez való hozzájárulás – hangsúlyozták a közleményben.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közölte: az MVM Csoporthoz tartozó MVM Next vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudja biztosítani a villamosenergia-szolgáltatást annak a lakossági ügyfélkörnek, amelyet jelenleg az Elmű-Émász lát el. A már jelenleg is csaknem 4,2 millió ügyfél földgáz- és villamosenergia ellátását biztosító MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az ország egyetlen közműszolgáltató társasága, amely teljes körű, országos földgáz- és villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.

A szükséges feltételek rendelkezésre állása esetén az MVM Next képes és kész ellátni Budapesten, valamint Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, illetve Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes részein az érintett ügyfeleket. Az MVM Next csaknem egymillió lakossági ügyfélnek biztosítja a villamosenergia-szolgáltatást az ország egész területén – közölték.

A társaság hangsúlyozta: az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Magyarország piacvezető energiakereskedője, amely éves szinten több mint 62 terawattóra (TWh) földgázt és villamos energiát értékesít ügyfeleinek a versenypiacon és az egyetemes szolgáltatásban.