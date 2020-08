A veszélyhelyzet idején a cégek 33 százalékánál heti 5 napot dolgoztak otthonról

A veszélyhelyzet idején a magyarországi cégek 33 százalékánál az alkalmazottak heti 5 napot dolgoztak otthonról, 16 százalékuknál 3-4 napos, 7 százalékuknál pedig 1-2 napos távoli munkavégzést rendeltek el; minél nagyobb egy cég, annál magasabb volt a folyamatos távmunka aránya – derül ki a Profession.hu felméréséből.

Az állásportál által idén júniusban az ügyfelei körében, 758 cég bevonásával végzett kutatás szerint a cégvezetők 57 százaléka, az 500 embernél többet foglalkoztató vállalatoknál pedig több mint 70 százaléka úgy látta, hogy alkalmazottai ugyanúgy teljesítettek otthonról dolgozva, mint korábban, az irodában. A vállalat hatékonyságán a válaszadók 18 százaléka szerint pedig javított a home office.

Jelenleg minden ötödik cég távmunkában dolgozik továbbra is, minden másodiknál pedig megmarad a home office lehetősége.

A biztonságos irodai munkavégzéshez a cégek 81 százaléka biztosít dolgozóinak egészségvédelmi felszerelést (maszk, kesztyű, fertőtlenítő), negyedük a munkaállomások egymástól távolabbra helyezésével igyekszik védeni dolgozóit.

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője elmondta, az elmúlt hónapok felgyorsították a munkaerőpiac átalakulását:

számos cég éles környezetben próbálhatta ki a vállalati szintű távoli munkavégzést, tudatosabban használnak online eszközöket.

Mindez megváltoztatja az infrastrukturális igényeket is, hiszen az iroda bérlése és fenntartása az egyik legnagyobb költségtétel a cégek számára, így előfordulhat, hogy az ingatlanbérlés helyett inkább a távoli munkavégzést fejlesztő technológiai beruházások felé fordulnak – tette hozzá az üzletfejlesztési vezető.

Fodor Dániel, az Év Irodája verseny főszervezője hozzátette, hogy a munkahelyekhez való hozzáállás korábban többnyire a vállalatok méretétől függött, most a visszatérést, és a leendő irodák koncepcióját is az határozza meg, hogy magyar vagy külföldi cégről van-e szó. Míg a hazai vállalatoknál a munkavállalók akár már 90 százalékban is a korábban megszokott formában dolgoznak, addig egy német központú cég csupán a dolgozók csekély százalékának adott zöld utat a visszatérésre, az amerikai leányvállalatok pedig kivárnak, és akár jövő februárig is home office-ból működnek, vagyis a munkahelyhez való viszony erősen jogi kérdéssé is vált.

A szakértő szerint a cégek most azt vizsgálják, hogy mekkora irodára van valójában szükségük, kell-e egyáltalán iroda, és ha igen, akkor annak mi lesz a feladata a jövőben.

Bár sokaknál az elsődleges szempont a költségcsökkentés, ugyanakkor a biztonságos munkavégzés feltételei is fontosak, amelyek továbbra is megkívánják a tágas tereket. Fodor Dániel szerint a jövő vélhetően az egyedi megoldásoké lesz.