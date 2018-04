A tavalyinál is több magyar nyaral majd külföldön az idén

Gyorsan fogynak a helyek az utazási irodáknál az idei előfoglalási időszakban, az utaztatók a tavalyinál is erősebb évre számítanak az idén.

Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) marketing és kommunikációs bizottságának tagja a Magyar Hírlapnak elmondta: azt tapasztalják, hogy egyre többen kötik le az utakat korábban, ami az utazási irodáknak azért kedvező, mert tervezhetőbbé teszi kapacitásukat, az utazóknak pedig azért, mert az előfoglalási időszakban nagyobb kínálatból tudnak választani.

Komolyabb áremelkedések nem voltak az idén, a főbb célországok is hasonlóak, mint az elmúlt években. A legtöbben Görögországban és Horvátországban foglalnak szállást, de egyre népszerűbb Egyiptom, Törökország és Tunézia is. Sokakat vonzanak a Földközi- és Karib-tengeri hajóutak is – fejtette ki.

A MUISZ szakembere arra is felhívta a figyelmet, hogy bár tisztul az utazási irodák piaca és kevesebb a jogosulatlan utazásszervező, de még mindig vannak olyan magánszemélyek és szervezetek, amelyek a jogszabályi feltételek nélkül végzik tevékenységüket, ezért fontos az utazási iroda körültekintő kiválasztása – olvasható a Magyar Hírlapban.

