A kormány célja, hogy folytatódjon a magyar gazdaság harmonikus növekedése

A jövő kormányzati támogatásai, programjai és pályázati lehetőségei is biztosítják, hogy az elmúlt tíz év harmonikus gazdasági növekedése folytatódhasson Magyarországon – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára pénteken, Pécsen.

György László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában a mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő országos szakmai rendezvénysorozat pécsi állomásán azt mondta:

Magyarországon a gazdasági növekedés együtt járt a természeti és épített környezet megújításával; a családok Európában egyedülálló, GDP-arányosan kiemelkedő szintű, jelentős támogatásával és a bérek emelkedésével, míg sok más országban a gazdasági bővülés mellett szűk rétegek gyarapodása ment csak végbe.

Hangsúlyozta, hogy a fenntartható növekedéshez harmóniában kell élni a környezettel, éppen ezért „2030-ra, de legkésőbb 2035-re a villamos energiánk 90 százalékát szén-dioxid-mentesen fogjuk előállítani, (…) minden megszülető gyermek után tíz fát ültetünk, és tiszta országot építünk”.

Fontos pillére a növekedésnek az államtitkár szerint, hogy minél inkább legyen összhangban a tudás és a gazdasági teljesítmény, folytatódjanak a családtámogatási programok, továbbra is gördülékenyen valósuljon meg az időskorúak aktív bekapcsolása a társadalomba és a munkáltatók, munkavállalók képesek legyenek a technológiai megújulásra a versenyképesség növelése érdekében. A magyar kormány ezeket a lehetőségeket igyekszik biztosítani, így a 2021-27-es programozási időszak támogatásaival is – tette hozzá. Felhívta a figyelmet a felnőttképzési és a vállalati továbbképzési, munkahelyi képzéseket támogató kormányzati programra, amelynek keretében a kabinet 70 milliárd forintos támogatást biztosít majd a foglalkoztatóknak szakemberek képzésére, átképzésére. György László felhívta a figyelmet arra, hogy megújult, könnyen kezelhetővé és egyszerűvé, letisztulttá vált a vállalkozói információs portál (vali.hu), egyben az oldal működését a helyszínen be is mutatta a jelen levő vállalkozóknak, és hangsúlyozta, hogy a vali.hu segítségével részletesen tájékozódhatnak a vállalkozások az adott cégre szabott támogatásokról, képzésekről és kedvezményes hitelekről is.

Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében azt mondta, Pécs és Baranya az ország egyik legversenyképesebb térségének számít, ugyanakkor ma még nem tölti be azt a szerepet, amelyet az itt élők tudása lehetővé tenne. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a kormányzat a helyiek partnere lesz a következő időszakban, és a 2021 és 2027 közötti időszak forrásainak segítségével Baranya jelentős gazdasági előmozdulást ér el a következő években. A vállalkozókat segítő rendezvénysorozat keretében 2021-ben 19 helyszínre látogatnak el az ITM képviselői, hogy a 2021-27-es programozási időszak induló pályázatairól adjanak tájékoztatást a vállalkozások számára és mutassák be számukra a megújult vállalkozói információs portált.