A járvány évében elmarad a decemberi bolti roham

A november az idei advent a kereskedelemben: egyre látványosabb a máskor közvetlenül karácsony előtt jellemző zsúfoltság az üzletekben, mivel a járvány terjedésével nő az esély a nyitvatartás ismételt korlátozására. Úgy tűnik, a hagyományos bevásárlóhelyeken a korábban legtöbb bevételt hozó ezüst- vagy aranyvasárnapig idén már lezajlik az ajándékbeszerzések jelentős része, az internetes áruházakban viszont az utolsó pillanatig kitarthat az ünnepi bevásárlási szezon.

Ahogy az egész covidos év, úgy a karácsony és az azt megelőző hetek sem telnek majd a megszokott módon, ami a lakosság szokásos ünnepi készülődéseire, bolti beszerzéseire is erősen rányomja a bélyegét. Idén a családok visszafogott év végi ünneplésre, a kereskedelmi szereplők pedig korlátozott bevásárlási szezonra készülhetnek, ezzel decemberben várhatóan megszakad az elmúlt években mért rekord­értékesítések sora.

A járvány sürget: adventkor már szokatlanul visszafogott lehet az év végi „roham”, mert az előrelátás jegyében aki teheti, már megkezdte az előre hozott ajándékbeszerzéseket. Novemberben már fokozott ünnepek előtti forgalom jelentkezik az üzletekben, bevásárlóközpontokban – mondta a Magyar Nemzetnek Vámos György.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Központi Statisztikai Hivatal tegnap megjelent szeptemberi és első kilenchavi értékesítési adatait értékelve rámutatott: januártól szeptemberig elérte a tavalyi szintet a vásárolt árumennyiség, ami azt jelzi, hogy a koronavírus évében megnehezült gazdasági helyzetben sem esett vissza itthon a bolti fogyasztás.

Az elmúlt években is az első háromnegyed év forgalmából tudtuk kikövetkeztetni, hogy karácsony előtt mire számíthatunk. Tavaly decemberben az előző hónaphoz képest százmilliárd forinttal költöttünk többet élelmiszerekre, míg az iparcikkekre 65 milliárd forint körül alakult a havi plusz. Az idei, rendkívüli évben viszont nehezen megjósolható az ünnepi felfutás mértéke, mivel a vírus mindent kiszámíthatatlanná tesz – jegyezte meg a főtitkár.

Hozzátette, hogy ha a járvány okozta bizonytalanság olyan súlyossá válik, hogy a tavaszihoz hasonlóan korlátozni kell az üzletek működését, az egyértel­műen lefarag az egyébként is visszafogott bevételekből. Sajnos ezt tapasztaltuk húsvétkor: áprilisban országosan kijárási korlátozás volt érvényben, ami miatt a tipikus ünnepi cikkekből érezhe­tően kevesebb fogyott, még az élelmiszerekből is – mondta.

A láncokat képviselő szervezet szakértője felidézte, hogy míg az első járványhullámmal megtorpant piac a nyárra visszakapaszkodott a gödör szélére, később intő jelek mutatkoztak az újabb közelgő, nehéz időszakra. „Az augusztusi és a szeptemberi vásárlások egy-másfél százalékkal már becsúsztak az előző évi havi szintek alá, leginkább az iparcikkek meghatározó mértékű visszaesése miatt. Például a ruházati piacon szeptember végéig nagy arányú, 20-25 százalékos mínusz volt. Eközben az élelmiszerek értékesítése volumenben 3,5 százalékkal múlta felül az előző évit, az ütem viszont szep­temberre ugyancsak lelassult, de még mindig plusz két százalékot produkált” – részletezte Vámos György.

Kiemelte, hogy a máskor jellemző lökést még az iskolakezdés sem adta meg, szep­temberben havi szinten tíz százalékkal kevesebb ruhát vásároltak az emberek, de a bútorok, irodaszerek, műszaki cikkek értékesítése is lejtmenetbe váltott.

Mindebből az következhet, hogy – mivel a karácsonyi ajándékok is az iparcikkek köréből kerülnek ki – a családok ősszel vagy az ünnepi kiadásokra spóroltak, vagy a visszafogott költekezés az ünnepi szezont is aláássa.

A vásárló­erő összességében stabil, a szeptemberi adatok ugyanis azt is jelzik, hogy az első hullámban fölerősödött internetes áruházak karácsony előtt is nagy eredményt érhetnek el.

Vámos szerint kulcskérdés a kötelező maszkviselet, ami befolyásolja az ünnepi szezont. Kitért rá, hogy már több üzletet bezárt a kereskedelmi hatósági jogkörrel felruházott rendőrség, ami megerősíti a határozott kormányzati szándékokat.

Mivel újabban többen emlegetik kívánatos lépésként az idősek vásárlási idősávjának visszavezetését, kifejtette: látják a vásárlók magatartásán, hogy az érintett korcsoport egy része nem igényli az idősávot, viszont a legtöbben a délelőtti, kevésbé forgalmas órákban járnak vásárolni. „Az egyéni védekezésen van a hangsúly, aminek fő eszköze a maszk, a kötelező viseletet szigorúan ellenőrzik. A maszkban rá­adásul nem lehet megállapítani, pontosan hány éves a vevő, vagyis hogy szabályos időben érkezett-e, igazoltatásra pedig a bolti alkalmazottak nem jogosultak” – jegyezte meg.