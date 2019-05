Háromezredik ügyfelét segítette hitelhez a ZMVA

Átlépte a háromezret a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) által folyósított hitelek száma, az alapítvány több mint 9 milliárd forint mikrohitellel segítette eddig a zalai vállalkozásokat.

A ZMVA MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az alapítvány 1993 óta nyújt mikrohitelt a mikro- és kisvállalkozások részére, az azóta eltelt időszak alatt 9 milliárd forintot meghaladó összeggel segítette Zala megye és a régió gazdaságának fejlődését. 2018-ban 52 vállalkozásnak 268 millió forint értékben folyósított mikrohitelt, 2019 márciusáig pedig 15 ügyletben közel 75 millió forintot biztosított. Az alapítvány által kezelt mikrohitelalap nagysága meghaladja a másfél milliárd forintot.

A ZMVA háromezredik ügyfele a keszthelyi székhelyű Adam’s Travel Személyszállító Kft. volt februárban. A vállalkozás belföldi és külföldi társasutazásokkal, valamint nemzetközi transzferekkel foglalkozik, a számukra biztosított mikrohitelt egy korszerű, 57 férőhelyes busz megvásárlására fordították.

A közlemény kitér arra is, hogy ügyfélkörét kiterjesztve a ZMVA 2015 óta VOSZ Pontként is működik, a Széchenyi Kártya Program termékeinek befogadásával, ügyintézésével is kiszolgálja a kis-, közép-, valamint nagyvállalkozásokat zalaegerszegi és nagykanizsai irodájában. Az ügyfélkör folyamatosan bővül, 2018-ban több mint 400 millió forint igénylés érkezett, 2019. március végéig pedig megközelítőleg 200 millió forint.