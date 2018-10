A Zalaegerszegi Duális Képzőközpont a jövőbe fektet

A megyeszékhelyi középfokú szakképzés területén több mint egy éve új lehetőség áll a tanulók és a vállalkozók rendelkezésére.

A már meglévő középfokú szakképzési kínálatra épülve, azt kiegészítve, de a helyi munkaerőpiac aktuális igényeire naprakészen reagálva kíván tevékenykedni a Zalaegerszegi Duális Képzőközpont, amelyet a zalai megyeszékhelyen működő vállalatok hoztak létre. Az országos viszonylatban egyedülálló szervezet kilenc hazai, azaz zalai vállalkozás alapító szándéka révén kezdhette meg a gyakorlatorientált oktatást, melynek életképességét jelzi, hogy a városi önkormányzat elkötelezett támogatását is élvezi, s a tervek szerint új csarnok épül ahhoz, hogy a diákok a XXI. századi követelményeknek megfelelő módon és korszerű gépparkkal tanulhassák szakmáikat, elsősorban a gépipar területén.

Ez az ágazat dinamikusan fejlődik, így a nemzetközi trendek figyelése, s az ahhoz való gyors alkalmazkodás is feladata a képzőközpontnak. Erről szólt a szakképzési tanévnyitón Nagy András ügyvezető, aki bemutatta, milyen sokrétű összefogás eredményeképpen állnak a jövő szakemberei rendelkezésére.

– Az a közös cél, hogy a gyakorlati oktatást minél közelebb hozzuk az elméleti tananyaghoz, hiszen az élet ezeken a területeken gyorsan túlnő a tankönyveken – mondta lapunknak az ügyvezető. – Emellett a tanulók és leendő munkahelyeik, munkáltatóik hamarabb szoros kapcsolatba kerülnek, mintegy saját nevelésű dolgozókra tesznek szert a cégek az oda-vissza ható tudástranszferrel. Ráadásul a megyeszékhelyi egyetemi mérnökképzés is kecsegtető jövőkép a legjobbak előtt. Jelenleg 40 tanuló oktatása zajlik e keretek között, a képzett szakoktatói gárdával. A gépi forgácsolást önálló gépparkkal oldjuk meg, s a bővülés lehetősége is adott. Az újszerű zalai kezdeményezésre országosan is felfigyeltek, hiszen módszertani megoldást ad a mind magasabb igényekkel jelentkező munkaerőpiaci kérésekre.