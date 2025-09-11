Sikér helyett siker - gluténmentes kenyerek versenye indul

Idén is keresik az év gluténmentes kenyerét és péksüteményét. A Magyarok Kenyere program keretében megvalósuló megmérettetés célja változatlan: felhívni a figyelmet a speciális étrendet követő, lisztérzékenységgel élők igényeire és elősegíteni a gluténmentes termékekkel kapcsolatos innovációt, írja sajtóközleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Fotó: Westend61 / Forrás: Getty Images

Pékségek versenye – a gluténmentesen étkező családok segítsége

Aki érintett a gluténmentes táplálkozásban, pontosan tudja, mennyi nehézséggel és kihívással jár egy család számára, ha akár csak az egyik tagjának ilyen diétát kell tartania. Innentől még az sem mindegy, milyen edényben készül az étele, és a közösségi programokon való részvétele is korlátozott. Ebben segíthetnek a kiváló és biztonságot nyújtó szolgáltatók.

A megmérettetésen induló gluténmentes pékségek ebben az évben is két kategóriában, összesen 4 termékkel nevezhetnek:

Versenykategóriák:

friss kenyér

tartós kenyér

töltött péksütemények

töltetlen péksütemények

Nevezési feltételek:

Kategóriánként legfeljebb 2, összesen 4 termék nevezhető. A nevezéshez kitöltött adatlap és a nevezési díj befizetése szükséges. A termékek pontos nevét, tömegét és összetevőit (pl. címke) mellékelni kell.

Nevezési határidő: 2024. szeptember 20., 24:00

A verseny fővédnöke: dr. Nagy István agrárminiszter

A verseny célja a mentes termékek piacának fejlesztése és a fogyasztók tájékoztatása. A díjazottak szakmai elismerésben részesülnek, és termékeik szélesebb közönséghez juthatnak el.

További információkat a NAK oldalán találhatnak.