szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jót enni!

2 órája

Sikér helyett siker - gluténmentes kenyerek versenye indul

Címkék#Kenyér#verseny#gluténmentes termék#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#gluténmentes

A Magyar Coeliakia Egyesület és az AMUREX GM Hungária Kft. idén is meghirdeti a „Gluténmentes kenyér- és péksütemény” versenyt. Ennek célja a legjobb hazai gluténmentes termékek elismerése és népszerűsítése.

Keszán-Dopita Tünde

Idén is keresik az év gluténmentes kenyerét és péksüteményét. A Magyarok Kenyere program keretében megvalósuló megmérettetés célja változatlan: felhívni a figyelmet a speciális étrendet követő, lisztérzékenységgel élők igényeire és elősegíteni a gluténmentes termékekkel kapcsolatos innovációt, írja sajtóközleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

gluténmentes kenyér
Idén is keresik az év gluténmentes kenyerét és péksüteményét.
Fotó: Westend61 / Forrás:  Getty Images

Pékségek versenye – a gluténmentesen étkező családok segítsége

Aki érintett a gluténmentes táplálkozásban, pontosan tudja, mennyi nehézséggel és kihívással jár egy család számára, ha akár csak az egyik tagjának ilyen diétát kell tartania. Innentől még az sem mindegy, milyen edényben készül az étele, és a közösségi programokon való részvétele is korlátozott. Ebben segíthetnek a kiváló és biztonságot nyújtó szolgáltatók.

A  megmérettetésen induló gluténmentes pékségek ebben az évben is két kategóriában, összesen 4 termékkel nevezhetnek:

Versenykategóriák:

  • friss kenyér
  • tartós kenyér
  • töltött péksütemények
  • töltetlen péksütemények

Nevezési feltételek:

Kategóriánként legfeljebb 2, összesen 4 termék nevezhető. A nevezéshez kitöltött adatlap és a nevezési díj befizetése szükséges. A termékek pontos nevét, tömegét és összetevőit (pl. címke) mellékelni kell.

Nevezési határidő: 2024. szeptember 20., 24:00

A verseny fővédnöke: dr. Nagy István agrárminiszter 

A verseny célja a mentes termékek piacának fejlesztése és a fogyasztók tájékoztatása. A díjazottak szakmai elismerésben részesülnek, és termékeik szélesebb közönséghez juthatnak el.

További információkat a NAK oldalán találhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu