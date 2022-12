A lap maga is értékel; nos, ahogy már a címben is írják, a Portugália elleni 1–6-ot követően a szerkesztők a fél csapatnak 1-est adtak. A többieknek 2-est… A lap ugyanakkor beszámol arról is, hogy a válogatott igazgatója, Pierluigi Tami szerint nincs ok a 2024-ig szerződéssel rendelkező Murat Yakin leváltására, elvégre továbbjutottak a csoportból. A szövetségi kapitány szerint el kell fogadni, hogy kedd este sokkal jobb volt az ellenfél, de a történteket együtt kell feldolgozni, és hiba lenne mindent sötéten látni.

Forrás: Nemzeti Sport