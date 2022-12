A hatvan esztendős futballszakember a ZTE együttesét bajnoki aranyéremre vezette 2001-ben, öt évvel később dolgozott szövetségi kapitányként. Az elmúlt időszakban az egyik leginkább foglalkoztatott tévés szakkommentátor, a katari világbajnokság összecsapásait is szinte napi rendszerességgel elemzi a stúdióban. Ezúttal a feol.hu-nak nyilatkozott a pénteken folytatódó torna kapcsán.

- Az igazság az, a csoportmeccsek után én Portugáliában nem láttam az erőt, nem voltam biztos abban, hogy felülmúlják az utóbbi világversenyeken rendre jól teljesítő svájciakat. A selejtezők során és a csoportmeccseken is végig jól védekeztek, szervezettek voltak, ez táplálta az optimizmusomat - mondja Bozsik Péter. - A portugál kapitány, Fernando Santos húzása bejött a 6-1-re végződő, meglehetősen egyoldalú meccsen, kihagyta legnagyobb sztárjukat, Cristiano Ronaldót, a helyére beállított, 21 éves Goncalo Ramos szárnyalt, három gólt szerzett. A csapatjáték láthatóan a fiatal támadóval sokkal jobban működött, mint az immár klub nélküli, 37 éves klasszissal. Továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy a svájciakon a meccs előtt átszaladt egy influenzaszerű betegség, amely több játékost ledöntött a lábáról, de a helvétek tavaly nyáron kinevezett szakvezetője, Murat Yakin rendkívül szimpatikusan erre nem hivatkozott, hanem elismerte, a portugálok megérdemelten nyertek. A legutóbbi adásban is szóba került, csapategységre negatívan hat, ahogyan Ronaldo megéli, hogy immár nem kezdő. Ő rendkívüli egóval rendelkezik, nehezen fogadja el, hogy a kispadra szorult. Nekem is volt ilyen játékosom – vélhetően minden edzőnek -, aki rosszul kezelte, ha nem már nem szerepelt a kezdőben, nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy múlik az idő, akadnak jobbak.

Ronaldo láthatóan nehezen éli meg, hogy már nem az ő elképzelései szerint történnek a dolgok. A piac be is árazta, igazán nagy klubok már nem akarják leigazolni.

- Azt nem lehet elvitatni, hogy Messivel különlegesek, Ronaldo 37, Messi 35 éves, ő határozzák meg az elmúlt húsz évet, sőt, az egész futballtörténelmet. Ugyanis anno a német Franz Beckenbauer elképesztő futballista volt, de középső védő, a csatárokat mindig másként értékelik, ugyanis ők rúgták a gólokat és döntik el a mérkőzéseket. Ronaldo mindig elképesztő egóval rendelkezett, vélhetően ahhoz nem elég kifinomult a személyisége, hogy jól kezelje a jelenlegi helyzetet. Itt jön a szövegségi kapitányok felelőssége, mivel a csapat szereplése a legfontosabb, jó döntéseket kell hozniuk a keret összeállításánál.

Bozsik a világbajnokság eddig meccsei kapcsán azt mondja, a 2014-es aranyérmes németek kiesése nagy csalódást jelentett még akkor is, ha négy éve sem élték túl a csoportkört.

- Nem játszottak rossz focit, balszerencséjük is volt. A japánok ellen nagyon sok helyzetük volt, de egy kivételével elpuskázták azokat, a spanyolok ellen nem játszottak rosszul, a döntetlen reális volt. Costa Ricát megverték, de ez nem volt elég a továbbjutáshoz. A németek kerete erős, ebből a négyesből tovább kellett volna jutniuk, minden jel arra mutat, túl sokat foglalkoztak külső tényezőkkel, szivárványos karszalaggal, egyebekkel. Ennél is nagyobb meglepetés volt a spanyolok búcsúja a nyolcaddöntőben. Nem is önmagában a kiesés ténye, mert előfordul, hogy végigtámadsz egy meccset, de minden összeesküszik ellened, rúgsz három kapufát, de nem találsz be. A problémát abban érzem, hogy egysíkú, ötlettelen volt a játékuk, képtelenek voltak meccs közben változtatni. Elképesztően jó futballistákkal rendelkeznek, mégis keresztben passzolgattak, nem jutottak előre. Nem is értem, miként elemezték ki Marokkót, akik semmi különöset nem csináltak, csak szervezetten védekeztek. A hispánok úgy gondolták, bárki ellen játszanak, majd ugyanúgy szövögetik a támadásaikat. Ez ma már nem megy, az ellenfél gyengéit támadni kell, nem lehet az összes csapat ellen egyetlen, begyakorolt taktikát alkalmazni. Illetve lehet, de annak ez a vége. A kiesés, majd az azonnali váltás a kispadon.

A korábbi kapitány Marokkótól lényegesen többet kapott az eseményen, mint amire számított. Walid Regragoui tanítványai nagyszerűen tömörülnek a saját térfelükön, hatékonyan szűrik a riválisok támadásait.

-A focijuk eredményes, ez nyilvánvaló. Hogy mennyi futballtudás van bennük, az még nem derült ki, nem tudjuk, miként bontják a védelmeket, játszanak felállt védelem ellen. Ugyanis még nem kerültek hátrányba, nem kellett meccs közben átrendezniük a taktikájukat. A torna előtt nem gondoltam, hogy ilyen messzire jutnak, arra végképp nem számítottam, hogy a horvátokat és a belgákat megelőzik az F-csoportban, a legutóbbi vb-n bronzérmes Belgiumot megérdemelten, 2-0-ra megverik, ezzel megágyaznak a továbbjutásnak. A belgák aranygenerációja végül nem nyer semmit, ezúttal gyengén futballoztak. Most azt éreztem rajtuk, mint 2002-ben, a négy évvel korábbi világelső franciákon, hogy a labdarúgók kivétel nélkül topklubokból jöttek, kifacsart állapotban, nem tudtak megfelelően teljesíteni. Imádtam Zinedine Zidane játékát, a keretben ott volt David Trezeuget és Thierry Henry is, mégsem tudtak továbbjutni a négyesből. Ezúttal pozitív meglepetés volt a japánok továbbjutása a halálcsoportból, a spanyolok előtt, a felkelő nap országának együttese legyőzte a Luis Enrique és Hansi Flick együttesét is, végül büntetőkkel maradtak alul a horvátokkal szemben. A jól futballozó Dél-Korea is megtette a magáét a nyolcaddöntőbe kerüléssel, Portugália mögött, az esélyesebbnek vélt Uruguay és Ghana előtt léptek a 16 közé. Az ausztrálok játéka nekem nem különösebben tetszett, de elismerést érdemelnek, hiszen az aktuális világbajnok franciák mögött, a szintén erős Tunézia és Dánia előtt léptek tovább.

A tréner úgy gondolja, a finálét a franciák és a brazilok vívják. A negyeddöntőkön a legkiélezettebb csatát a Hollandia-Argentína meccsen várja.

- Itt bármi lehet, ez a két együttes minőségét tekintve nem áll messze egymástól. Ha nem is annyira éles a helyzet, mint a portugáloknál Ronaldo esetében, de az argentinok produkciója nagyban függ Lionel Messitől, az ő formájától. A többiek hozzá alkalmazkodnak, a dél-amerikaiak játéka ezúttal jobb, mint a négy évvel ezelőtti eseményen. Még úgy is, hogy a nyolcaddöntőben jól kezdtek az ausztrálok ellen, aztán 2-0 után elkezdték csalni a focit, a vége meleg lett számukra, ha a kapus nem véd nagyot a végén, hosszabbításba bonyolódtak volna. A hollandok a csoportmeccseken nem győztek meg, visszafogottan futballoztak. Abban igaz van a szakvezetőnek, Louis van Gaalnak, hogy ez a keret kevésbé erős, mint amit megszokhattunk a korábbi világeseményeken, ezért a támadójáték helyett sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, a védekezésre, kontrákra rendezkednek be. Ez a tulipánosoktól nekem szokatlan és furcsa, viszont eredményes. Az amerikaiakat magabiztosan verték legutóbb, szerintem az argentinok kezdeményezni fognak, a hollandok visszahúzódnak és várják a lehetőséget.

A szakkommentátor szerint a franciák, ha nem is könnyen, de legyűrik az angolokat a negyeddöntőben. A szigetországiak erősek, a kapu előtt jó döntéseket hoznak. A támadó szekciójuk remek, azonban a védelmük ingatag.

- Az angolok hátsó alakzata sebezhető, a rendkívül képzett és gólérzékeny gall csatárok ezt minden bizonnyal kihasználják. Nem gondolom, hogy ugyanezen az ágon a marokkóiak a négy közé kerülnek, számukra a kedden remeklő portugálok jelentik majd a végállomást. A luzitánok kerete nagyon erős, sok, gyors, tapasztalt, labdabiztos játékossal. A horvátok jól teljesítenek, de nyilván a négy évvel ezelőtti ezüstöt nem tudják megismételni, a remekül teljesítő brazilok számítanak favoritnak a negyeddöntőben. A déli szomszéd futballja roppant szerethető, remek a mentalitásuk, szervezettek, harcosak, nem adják fel. A szövetségi kapitány, Zlatko Dalic a jelek szerint jól kezeli a játékosokat – viszonylag sokan maradtak a 2018-as sikercsapatból -, a meccseken szervezettek, ha hátrányba kerülnek, nem pánikolnak, továbbá fontos, hogy bár az idő elszaladt felettük, a jelenben is remek képességű játékosokkal rendelkeznek. A három középpályás, Luka Modric, Marcelo Brozovic és Mateo Kovacic egyaránt remek játékos, nem véletlenül szerepelnek a Real Madridban, az Internazionaléban és a Chelsea együttesében. Erősek a horvátok, minden tiszteletem az övék, de a brazilok jobbak. Pénteken ők mennek tovább.