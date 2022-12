A vasárnapi Argentína–Franciaország világbajnoki döntp közeledtével Hajdú B. Istvánnal, az MTVA munkatársával, a mérkőzés kommentátorával beszélgettünk egy katari médiabuszon. Fejünkre süvített közben Katar jeges lehelete, a 20-22 Celsius-fokos hőmérséklet mellett is maximumra tekert légkondicionáló, amely bizony kikezdi a riporter legfőbb munkaeszközét, a hangszálait is.

„Én a hagyományos módszerben, a forró, citromos teában bízom, így kezeltem magam a Franciaország–Marokkó elődöntő előtt is.

Szerencsére nem hozott olyan kiélezett pillanatokat a mérkőzés, hogy nagyon fel kellett volna emelnem a hangomat – avatott be műhelytitkaiba a Prima Primissima-, Feleki László-, Szepesi György- és Knézy Jenő-díjas sportkommentátor, aki 2006 és 2018 után pályafutása harmadik világbajnokságán dolgozik a helyszínen. – Hogy mit várok a döntőtől? Nagyon remélem, hogy látványos játék lesz, de akkor sem lepődnék meg, ha nem úgy alakul. Valószínűleg mindkét csapat taktikusan akar majd játszani, ha nem születik gól az elején, sokáig eltarthat a várakozó szakasz. Az elődöntőben Argentína és Franciaország egyaránt megmutatta, hogy hajlamos átengedni a kezdeményezést a másik félnek. A világ szemében az egyik fő kérdés, hogy Lionel Messi világbajnok lesz-e, és tényleg minden idők legjobbjává, legalábbis egyik legjobbjává válik-e. Ha pályára lép, a legtöbb világbajnoki mérkőzés az övé lesz, az argentin válogatottban már most ő tartja a csúcsot, nyert olimpiát, Copa Américát, de világbajnokságot még nem. A francia oldalt nézve pedig az is különleges, hogy Kylian Mbappé a huszonnegyedik születésnapja előtt már kétszeres világbajnok lehet. Ez elképesztő eredmény lenne, és ha arra gondolunk, hogy pályafutásából még hátravan tíz-tizenkét év, a francia válogatott erejét ismerve még a háromszoros világbajnok Pelét is beérheti.”



Megkönnyebbülés – Somogyi Zsolt jegyzete

A katari munkakörülményekről szólva az 53 éves kommentátor kiemelte, hogy a folytonos repülőzéssel terhelt oroszországi tornához képest szinte felüdülés, hogy a Dohától távolabb eső Al-Bajt Stadiont kivéve könnyű a helyszínek között ingázni. Ráadásul nyelvi akadályok sincsenek, angolul szinte mindenki beszél, nem kell Google-fordítóval közlekedni, mint Oroszországban. Jellemző a szervezettségre, hogy a túlzott légkondicionálást leszámítva a válogatottak sem panaszkodtak a körülményekre, a szállásra, közlekedésre, edzésfeltételekre.

„Amelyik csapat azért jött ide, hogy a labdarúgó-világbajnokságot megnyerje és a saját feladatára összpontosít, nem akadályozza semmi” – fogalmazott Hajdú B. István. A szakmai kihívásokról szólva elmondta, még mindig nehezen áll rá az agya arra, hogy esetenként – mint ahogyan a Katar–Ecuador nyitó mérkőzésen láttunk ilyet – a partjelző nem inti be a lest, a VAR viszont húsz-huszonöt másodperccel később jelzi, és ez alapján gólt is vehetnek el. Értelmét veszítette a hátralévő percek számolása is, hiszen ha előfordulnak öt-tíz perces hosszabbítások, nem lehet tudni, hogy a 80. percben még tíz, tizenöt vagy húsz perc van-e hátra a játékból. A tapasztalt kommentátornak nagy segítsége személyes nézői emlékeire építő, kivételes meccsmemóriája, egy-egy jelenet kapcsán képes előhívni akár húsz-harminc évvel ezelőtti párhuzamokat is, és nem csak a vb-k történetéből. Legutóbb éppen a francia–marokkói elődöntő lefújása után, amikor a francia csatár, Olivier Giroud és a marokkói kapitány, Valid Regragui baráti ölelése kapcsán eszébe jutott, hogy 2008-ban a Grenoble-ban rövid ideig csapattársak voltak.

Mielőtt kiszálltunk a médiabuszból, szóba került egy igazi „hajdúbés” trükk is Katarból: „Az Al-Bajt Stadionban nehézséget okozott, hogy – miként a szervezők előre jelezték is – a közvetítőállások nem voltak rendesen megvilágítva. Munka közben két monitort látok, egyiken megy az adáskép, a másikon a felállások, statisztikák szerepelnek. A saját jegyzeteimet a két képernyő között, a közvetítőasztalon tartom, de ebben a stadionban tényleg nem volt elegendő fény ahhoz, hogy rendesen el tudjam olvasni őket. Megtaláltam a megoldást, előrelátóan még Budapesten vásároltam egy pici, fejre szerelhető bányászlámpát...”